6 марта на «Шюкрю Сараджоглу» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фенербахче» встретится с «Рейнджерс Глазго». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда уже более десятилетия, с 2014-го года, никак не может вернуть себе чемпионский титул. Более того, и кубок за все это время достался только раз. После очередного второго места, прошлым летом, в Стамбул заманили Моуринью. Тот уже летом успел вылететь из Лиги Чемпионов, причем там его подопечные решающий гол от Лилля пропустили в большинстве в родном Стамбуле. Да и на внутренней арене было уже осенью понятно, что Галатасарай снова отпустили в отрыв.

Еще одной неудачей Особенного в Турции могла стать Лига Европы. К последнему туру подходил клуб с 9 очками. И не сумел выиграть у Мидтьюлланда. Повезло, что за счет этих 2:2 по дополнительным показателям опередили Брагу с Эльфсборгом, став как раз 24-м участником плей-офф. Зато уже в нем начали с разгрома 3:0 Андерлехта - потом в Бельгии с головой и ничьей хватило.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Рейнджерс Глазго

Клуб во многом похож на своего следующего противника. Такой же статус исторического гранда на родине, такие же проблемы в последнее время, когда сосед и враг, в данном случае Селтик, не пропускает выше второго места. Так было и в этом сезоне, более того, после вылета еще и из кубка и 0:2 с Сент-Мирреном в Премьершипе, уволили тренера, Клемана.

Хотя в еврокубках шотландцы выступают хорошо. Правда, сначала они вылетели от первого же соперника по квалификации Лиги чемпионов, киевского Динамо. Там все сломало удаление, и после ничьей в формально выездном матче уступили вдесятером вице-чемпиону Украины дома. Но потом, в Лиге Европы, выиграли половину из 8 матчей и набрали 14 очков - это позволило проследовать в 1/8 напрямую.

Статистика личных встреч

В 2001-м году клубы пересеклись в квалификации Лиги чемпионов. И после нулевой ничьей на выезде турки победили 2:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что смена тренера так уж поможет шотландцам в Стамбуле. Ставим на то, то тут выиграют подопечные Моуринью (коэффициент - 1,8).