Первый блок матчей Лиги Европы. Ничья Ман Юнайтед, поражение Тоттенхэма
Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги Европы
Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги Европы.
Завершились 4 матча первого блока, поздним вечером проходят еще 4 встречи.
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Вничью завершился выездной матч английского Манчестер Юнайтед против испанского Реала Сосьедад (1:1)
Поражение потерпел английский Тоттенхэм в гостях у АЗ Алкмаар из Нидерландов (0:1).
⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта
- 19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0
Гол: Бергвалль, 18 (автогол)
- 19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1
Голы: Оярсабаль, 70 (пен) – Зиркзе, 57
- 19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) – 1:3
Голы: Балуцэ, 68 – Тальяфико, 30, Фофана, 86, 89
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3
Голы: Джику, 30 – Дессерс, 7, Черны, 42, 81
- 22:00. Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)
- 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция)
- 22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия)
- 22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)
📊 Инфографика
19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0
19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1
19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) – 1:3
19:45. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3
События матча
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