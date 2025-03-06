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Лига Европы
Фенербахче
06.03.2025 19:45 – FT 1 : 3
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
06 марта 2025, 22:23 | Обновлено 06 марта 2025, 23:23
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Первый блок матчей Лиги Европы. Ничья Ман Юнайтед, поражение Тоттенхэма

Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги Европы

06 марта 2025, 22:23 | Обновлено 06 марта 2025, 23:23
200
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Первый блок матчей Лиги Европы. Ничья Ман Юнайтед, поражение Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Завершились 4 матча первого блока, поздним вечером проходят еще 4 встречи.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вничью завершился выездной матч английского Манчестер Юнайтед против испанского Реала Сосьедад (1:1)

Поражение потерпел английский Тоттенхэм в гостях у АЗ Алкмаар из Нидерландов (0:1).

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта

  • 19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0

Гол: Бергвалль, 18 (автогол)

  • 19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1

Голы: Оярсабаль, 70 (пен) – Зиркзе, 57

  • 19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) – 1:3

Голы: Балуцэ, 68 – Тальяфико, 30, Фофана, 86, 89

  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3

Голы: Джику, 30 – Дессерс, 7, Черны, 42, 81

  • 22:00. Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)
  • 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция)
  • 22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия)
  • 22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)

📊 Инфографика

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0

19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1

19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) – 1:3

19:45. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Джику (Фенербахче).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Глазго Рейнджерс).
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Манчестер Юнайтед Рома Рим Тоттенхэм Фенербахче Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс Лига Европы Виктория Пльзень Атлетик Бильбао АЗ Алкмаар Реал Сосьедад Аякс Айнтрахт Франкфурт ФКСБ (Стяуа) Бухарест Роман Яремчук Буде-Глимт Артем Довбик Лион Лацио статистические расклады выбор редакции видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Що для Манчестер Юнайтед, що для Тоттенхема Ліга Європи це шанс врятувати сезон. Тож команди битимуться, і їхнім суперникам не позаздриш
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