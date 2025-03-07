Будё-Глимт

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретились норвежский «Буде-Глимт» и «Олимпиакос» из Греции. Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

На 13-й минуте защитник гостей Цолакис отметился голом в собственные ворота и позволил «Буде-Глимт» выйти вперед. После этого в ворота «Олимпиакос» залетело еще два мяча – дублем отметился Каспер Хех.

Форвард греческого клуба Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе, однако не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 59-й минуте. 13 марта в 19:45 на стадионе «Караискакис »состоится ответный матч «Олимпиакос» – «Буде-Глимт».

Лига Европы. 1/8 финала, 6 марта

Буде-Глимт – Олимпиакос – 3:0

Голы: Тсолакис, 13 (автогол), Хех, 45, 55

Видеообзор матча: