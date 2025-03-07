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Лига Европы
Будё-Глимт
06.03.2025 22:00 – FT 3 : 0
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
07 марта 2025, 07:29 |
293
0

Буде-Глимт – Олимпиакос – 3:0. Как сыграл Яремчук? Видео голов и обзор

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы состоялся 6 марта

07 марта 2025, 07:29 |
293
0
Буде-Глимт – Олимпиакос – 3:0. Как сыграл Яремчук? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Олимпиакос

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретились норвежский «Буде-Глимт» и «Олимпиакос» из Греции. Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

На 13-й минуте защитник гостей Цолакис отметился голом в собственные ворота и позволил «Буде-Глимт» выйти вперед. После этого в ворота «Олимпиакос» залетело еще два мяча – дублем отметился Каспер Хех.

Форвард греческого клуба Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе, однако не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 59-й минуте. 13 марта в 19:45 на стадионе «Караискакис »состоится ответный матч «Олимпиакос» – «Буде-Глимт».

Лига Европы. 1/8 финала, 6 марта

Буде-Глимт – Олимпиакос – 3:0

Голы: Тсолакис, 13 (автогол), Хех, 45, 55

Видеообзор матча:

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт).
13’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Константинос Дзолакис (Олимпиакос Пирей).
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Лига Европы Буде-Глимт Олимпиакос Пирей Роман Яремчук видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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