20 футболисток. Назван состав сборной WU-17 на мини-турнир отбора к ЧЕ

Определен состав девичьей сборной Украины WU-17, который будет участвовать в матчах второго раунда отбора Евро-2025 WU-17.

8 марта украинки под руководством Людмилы Лемешко приступят к борьбе за путевку на чемпионат Европы WU-17.

Матчи пройдут в испанской Мурсии на стадионах Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina.

В соперницах украинок – Испания (8 марта), Бельгия (11 марта) и Исландия (14 марта).

Только одна сборная по квартету выйдет в финальный этап соревнований.

Состав девичьей сборной Украины WU-17

Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Алина Пасько (Оболонь Киев).

Защитники: Алина Савка (Ворскла Полтава), Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Мария Осадчая (Систерс Одесса), Елизавета Гирун (ОКИП-Полесье Киев), Валерия Казина (ДЮСШ Подол Киев).

Полузащитники: Милена Иванченко, Дарья Колодий, Полина Назаренко, Ирина Олейниченко (все – Кривбасс Кривой Рог), Дарья Артеменко, Зоряна Гладун (все – Ладомир Владимир), Александра Пичевская (Юность Чернигов), Эмилия Канаховская (Аурих, Германия).

Нападающие: Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница), Варвара Козлюк (Полесье Житомир), Карина Леспух (Минай Закарпатская обл.), Ксения Воробей (Юность Чернигов)

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 08.03.2025

13:00. Испания – Украина

19:00. Исландия – Бельгия

2-й тур, 11.03.2025

13:00. Испания – Исландия

19:00. Бельгия – Украина

3-й тур, 14.03.2025