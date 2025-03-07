20 футболисток. Назван состав сборной WU-17 на мини-турнир отбора к ЧЕ
Соперниками украинской команды будут Испания, Бельгия, Исландия
Определен состав девичьей сборной Украины WU-17, который будет участвовать в матчах второго раунда отбора Евро-2025 WU-17.
8 марта украинки под руководством Людмилы Лемешко приступят к борьбе за путевку на чемпионат Европы WU-17.
Матчи пройдут в испанской Мурсии на стадионах Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina.
В соперницах украинок – Испания (8 марта), Бельгия (11 марта) и Исландия (14 марта).
Только одна сборная по квартету выйдет в финальный этап соревнований.
Состав девичьей сборной Украины WU-17
Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Алина Пасько (Оболонь Киев).
Защитники: Алина Савка (Ворскла Полтава), Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Мария Осадчая (Систерс Одесса), Елизавета Гирун (ОКИП-Полесье Киев), Валерия Казина (ДЮСШ Подол Киев).
Полузащитники: Милена Иванченко, Дарья Колодий, Полина Назаренко, Ирина Олейниченко (все – Кривбасс Кривой Рог), Дарья Артеменко, Зоряна Гладун (все – Ладомир Владимир), Александра Пичевская (Юность Чернигов), Эмилия Канаховская (Аурих, Германия).
Нападающие: Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница), Варвара Козлюк (Полесье Житомир), Карина Леспух (Минай Закарпатская обл.), Ксения Воробей (Юность Чернигов)
Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1
1-й тур, 08.03.2025
- 13:00. Испания – Украина
- 19:00. Исландия – Бельгия
2-й тур, 11.03.2025
- 13:00. Испания – Исландия
- 19:00. Бельгия – Украина
3-й тур, 14.03.2025
- 16:00. Бельгия – Испания
- 16:00. Украина – Исландия
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