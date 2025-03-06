Сборная Украины WU-17 проиграла спарринг житомирской команде Полесье
Украинская сборная проводит учебно-тренировочные сборы в Тернополе
Во время подготовки ко второму раунду отбора Евро-2025 WU-17 девичья сборная Украины в Тернополе провела товарищеский матч с житомирским «Полесьем».
Сборная Украины WU-17 под руководством Людмилы Лемешко проиграла ровесницам из житомирского Полесья со счетом 2:3.
7 марта украинская команда через Краков отправится в Испанию.
На сборах в Тернополе готовятся 24 игрока. В официальную заявку на матчи группы А1 с Испанией (8 марта), Бельгией (11 марта) и Исландией (14 марта) в испанской Мурсии на стадионах Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina попадут 20 футболисток.
Товарищеский матч. Тернополь
Украина WU-17 – Полесье Житомир – 2:3 (0:1)
Голы: Леспух, 48, 80+4 – Семенюк, 5, Яремчук, 44, Триль, 80
Украина WU-17 (стартовый состав): Харченко, Савка, Белкина, Осадчая, Савкина, Казина, Иванченко, Гладун, Колодий, Назаренко, Леспух.
На замену выходили: Пасько, Деревянко, Олейниченко, Воробей, Паламарчук, Артеменко, Козлюк, Канаховская, Пичевская, Руденко, Паскаренко.
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