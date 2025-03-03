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03 марта 2025, 14:03 | Обновлено 03 марта 2025, 14:23
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Назван состав сборной Украины WU-17 для участия в отборе к Евро-2025

Соперниками команды Людмилы Лемешко будут Испания, Бельгия и Исландии

03 марта 2025, 14:03 | Обновлено 03 марта 2025, 14:23
71
0
Назван состав сборной Украины WU-17 для участия в отборе к Евро-2025
УАФ

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Людмила Лемешко определилась с составом команды на учебно-тренировочные сборы перед матчами второго отборочного раунда Евро-2025 WU-17.

На сборах в Тернополе готовятся 24 игрока. В официальную заявку на матчи группы А1 с Испанией (8 марта), Бельгией (11 марта) и Исландией (14 марта) в испанской Мурсии на стадионах Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina попадут 20 футболисток.

Состав девичьей сборной Украины WU-17

Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Алина Пасько (Оболонь Киев).

Защитники: Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Валерия Казина (ДЮСШ Подол Киев), Елизавета Гирун (ОКИП-Полесье Киев), Мария Осадчая (Систерс Полтава), Алина Савка (Ворскла Полтава).

Полузащитники: Милена Иванченко, Дарья Колодий, Полина Назаренко, Ирина Олейниченко (все – Кривбасс Кривой Рог), Александра Пичевская, Валерия Руденко (обе – Юность Чернигов), Дарья Артеменко, Виктория Савкина, Зоряна Гладун (все – Ладомир Володимир), Юлія Паламарчук (Мариуполь), Эмилия Канаховская (Аурих, Германия).

Нападающие: Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница), Карина Леспух (Минай Закарпатская область), Ксения Воробей (Юность Чернигов), Варвара Козлюк (Полесье Житомир).

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 08.03.2025

  • 13:00. Испания – Украина
  • 19:00. Исландия – Бельгия

2-й тур, 11.03.2025

  • 13:00. Испания – Исландия
  • 19:00. Бельгия – Украина

3-й тур, 14.03.2025

  • 16:00. Бельгия – Испания
  • 16:00. Украина – Исландия
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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