Назван состав сборной Украины WU-17 для участия в отборе к Евро-2025
Соперниками команды Людмилы Лемешко будут Испания, Бельгия и Исландии
Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Людмила Лемешко определилась с составом команды на учебно-тренировочные сборы перед матчами второго отборочного раунда Евро-2025 WU-17.
На сборах в Тернополе готовятся 24 игрока. В официальную заявку на матчи группы А1 с Испанией (8 марта), Бельгией (11 марта) и Исландией (14 марта) в испанской Мурсии на стадионах Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina попадут 20 футболисток.
Состав девичьей сборной Украины WU-17
Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Алина Пасько (Оболонь Киев).
Защитники: Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Валерия Казина (ДЮСШ Подол Киев), Елизавета Гирун (ОКИП-Полесье Киев), Мария Осадчая (Систерс Полтава), Алина Савка (Ворскла Полтава).
Полузащитники: Милена Иванченко, Дарья Колодий, Полина Назаренко, Ирина Олейниченко (все – Кривбасс Кривой Рог), Александра Пичевская, Валерия Руденко (обе – Юность Чернигов), Дарья Артеменко, Виктория Савкина, Зоряна Гладун (все – Ладомир Володимир), Юлія Паламарчук (Мариуполь), Эмилия Канаховская (Аурих, Германия).
Нападающие: Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница), Карина Леспух (Минай Закарпатская область), Ксения Воробей (Юность Чернигов), Варвара Козлюк (Полесье Житомир).
Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1
1-й тур, 08.03.2025
- 13:00. Испания – Украина
- 19:00. Исландия – Бельгия
2-й тур, 11.03.2025
- 13:00. Испания – Исландия
- 19:00. Бельгия – Украина
3-й тур, 14.03.2025
- 16:00. Бельгия – Испания
- 16:00. Украина – Исландия
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