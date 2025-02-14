Для сборной Украины WU-17 определено, где и когда пройдут матчи отбора ЧЕ
В Мурсии с 8 до 14 марта сыграют Испания, Бельгия, Исландия и Украина
В марте пройдут матчи второго раунда отбора чемпионата Европы 2025 WU-17.
Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.
В группе А1 второго раунда отбора Евро-2025 WU-17 сине-желтые сыграют с Испанией (8 марта), Бельгией (11 марта) и Исландией (14 марта).
Первоначально хозяином мини-турнира выбрали Исландию, однако теперь стало известно, что игры пройдут в испанской Мурсии на Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina. Определено и время начала матчей.
Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев при жеребьевке второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.
В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 4 по 17 мая 2025 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, сезон 2025/26 начнут в Лиге В.
21 команда в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах будет бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.
Евро-2025 WU-17 станет для представителей УЕФА отбором к чемпионату мира 2025 в категории WU-17, который пройдет с 17 октября по 8 ноября в Марокко.
Евро-2025 WU-17
Второй раунд отбора. Группа А1
1-й тур, 08.03.2025
- 13:00. Испания – Украина (Мурсия)
- 19:00. Исландия – Бельгия (Мурсия)
2-й тур, 11.03.2025
- 13:00. Испания – Исландия (Мурсия)
- 19:00. Бельгия – Украина (Мурсия)
3-й тур, 14.03.2025
- 16:00. Бельгия – Испания (Мурсия)
- 16:00. Украина – Исландия (Мурсия)
Время начала матчей – киевское.
Лига А
- Группа А1: Испания, Бельгия, Исландия, Украина
- Группа А2: Шотландия, Франция, Уэльс, Словакия
- Группа А3: Италия, Чехия, Хорватия, Грузия
- Группа А4: Швейцария, Польша, Турция, Венгрия
- Группа А5: Англия, Финляндия, Нидерланды, Швеция
- Группа А6: Норвегия, Португалия, Греция, Сербия
- Группа А7: Германия, Австрия, Дания, Косово
Лига В
- Группа В1: Северная Ирландия, Эстония, Казахстан, Черногория
- Группа В2: Болгария, Люксембург, Азербайджан, Мальта
- Группа В3: Беларусь, Албания, Израиль, Андорра
- Группа В4: Босния и Герцеговина, Румыния, Латвия
- Группа В5: Ирландия, Фарерские острова, Литва
- Группа В6: Словения, Северная Македония, Молдова
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