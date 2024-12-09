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Молодежные турниры
09 декабря 2024, 05:07 | Обновлено 09 декабря 2024, 05:18
44
0

Сборная Украины WU-17 узнала соперников во втором раунде отбора Евро-2025

Команда Сергея Сапронова сыграет с Испанией, Бельгией, Исландией

09 декабря 2024, 05:07 | Обновлено 09 декабря 2024, 05:18
44
0
Сборная Украины WU-17 узнала соперников во втором раунде отбора Евро-2025
УЕФА

Состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2025 WU-17, определившая состав групп обеих лиг.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев при жеребьевке второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 4 по 17 мая 2025 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, сезон 2025/26 начнут в Лиге В.

21 команда в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в 6 группах будет бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.

Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

По итогам жеребьевки подопечные Сергея Сапронова попали в группу А1, где сыграют с Испанией, Бельгией и Исландией.

Евро-2025 WU-17 станет для представителей УЕФА отбором к чемпионату мира 2025 в категории WU-17, который пройдет с 17 октября по 8 ноября в Марокко.

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора

Лига А

  • Группа А1: Испания, Бельгия, Исландия, Украина
  • Группа А2: Шотландия, Франция, Уэльс, Словакия
  • Группа А3: Италия, Чехия, Хорватия, Грузия
  • Группа А4: Швейцария, Польша, Турция, Венгрия
  • Группа А5: Англия, Финляндия, Нидерланды, Швеция
  • Группа А6: Норвегия, Португалия, Греция, Сербия
  • Группа А7: Германия, Австрия, Дания, Косово

Лига В

  • Группа В1: Северная Ирландия, Эстония, Казахстан, Черногория
  • Группа В2: Болгария, Люксембург, Азербайджан, Мальта
  • Группа В3: беларусь, Албания, Израиль, Андорра
  • Группа В4: Босния и Герцеговина, Румыния, Латвия
  • Группа В5: Ирландия, Фарерские острова, Литва
  • Группа В6: Словения, Северная Македония, Молдова

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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