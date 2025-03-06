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  4. Хотел поддержать команду. В Турции два автомобиля сбили фаната Рейнджерс
Лига Европы
06 марта 2025, 16:10 |
300
0

Хотел поддержать команду. В Турции два автомобиля сбили фаната Рейнджерс

От полученных травм болельщик скончался на месте происшествия

06 марта 2025, 16:10 |
300
0
Хотел поддержать команду. В Турции два автомобиля сбили фаната Рейнджерс
Rangers F.C.

6 марта в Стамбуле, накануне матча «Фенербахче» - «Рейнджерс», произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб участник фанатского движения шотландского клуба.

Об этом сообщает издание BBC.

Согласно информации, мужчина переходил дорогу сегодня утром, когда его сбил автомобиль. Отбросив его на дорогу, на него наехала еще одна машина. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Футбольный клуб «Рейнджерс» выразил соболезнования родным и близким болельщика клуба.

«Фенербахче» и «Рейнджерс» встретятся в матче 1/8 финала Лиги Европы 6 марта в 19:45 по киевскому времени.

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Александр Сильченко Источник: BBC
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