Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Заря
07.03.2025 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 04:27 |
22
0

Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

07 марта 2025, 04:27 |
22
0
Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В пятницу, 7-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Сергея Шищенко в новом году еще не проигрывала, хотя и продолжает свою традицию «сухого» футбола с всего одним голом за два матча со своим участием. А вот подопечные Младена Бартуловича уже уступали «Александрии» (1:2), поэтому с борьбой за зону еврокубков приходится им повременить. Конкуренты в этом туре свои очки набирали исправно, поэтому «Заре» придется или не отставать, или еще сильнее отдалиться от собственной цели на сезон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
7 марта 2025 -
18:00
Оболонь
Обе забьют: Нет 1.74 Сделать ставку
По теме:
Александр БАБИЧ: «Класс игроков Полесья выше нашего»
Левый Берег – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Заря - Оболонь текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06 марта 2025, 07:50 2
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»

Британец раскритиковал решение Баколе выйти на бой с Паркером

Над пропастью. Львовские Кажаны в шаге от вылета из Плюс-Лиги
Волейбол | 06 марта 2025, 21:31 4
Над пропастью. Львовские Кажаны в шаге от вылета из Плюс-Лиги
Над пропастью. Львовские Кажаны в шаге от вылета из Плюс-Лиги

Львовяне проиграли «Заксе»

Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Бокс | 06.03.2025, 08:26
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
ВИДЕО. Милевский и Алиев зарубились на тренировке. Вот кто победил
Футбол | 07.03.2025, 02:55
ВИДЕО. Милевский и Алиев зарубились на тренировке. Вот кто победил
ВИДЕО. Милевский и Алиев зарубились на тренировке. Вот кто победил
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.03.2025, 17:33
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
05.03.2025, 00:59 1
Футбол
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 4
Бокс
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем