В пятницу, 7-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Сергея Шищенко в новом году еще не проигрывала, хотя и продолжает свою традицию «сухого» футбола с всего одним голом за два матча со своим участием. А вот подопечные Младена Бартуловича уже уступали «Александрии» (1:2), поэтому с борьбой за зону еврокубков приходится им повременить. Конкуренты в этом туре свои очки набирали исправно, поэтому «Заре» придется или не отставать, или еще сильнее отдалиться от собственной цели на сезон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.