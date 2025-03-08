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Заря
07.03.2025 18:00 – FT 2 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 09:52 |
118
0

БАРТУЛОВИЧ: «Очень важна для нас победа. Оболонь хорошо стартовала»

Младен поздравил фанатов луганской команды

08 марта 2025, 09:52 |
118
0
БАРТУЛОВИЧ: «Очень важна для нас победа. Оболонь хорошо стартовала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями после матча 20-го тура против киевской «Оболони», где его команда одержала минимальную победу (2:1).

– Очень важная для нас победа! Поздравляю всех болельщиков нашей команды!

Понимали, что «Оболонь» хорошо стартовала во второй части. Ожидали тяжелый матч. Чуть-чуть нервно он сложился. Побеждали 2:0, пропустили. Последние минуты были сложными, нервными. Но очень важной была именно победа, именно результат. Спасибо команде за игру!

– Какая ситуация у вас с лазаретом перед игрой против «Динамо»?

– Трудная кадровая ситуация. Арендованные играть не смогут. Другие – готовятся. Готовится и Роман Вантух.

– Почему не сыграл со старта Филипп Будковский?

– Филипп плохо себя чувствовал вчера. Не стали рисковать. Горбач играл и хорошо отработал. Затем вышел Филипп. Он прибавил нам в агрессии. Очень важный для нас игрок. Плюс, не хотели рисковать, потому что сложная ситуация с карточками у Будковского.

– Успеет ли команда восстановиться перед игрой с «Динамо»?

– У нас будет на день меньше, чем у киевлян. Кадровая ситуация тяжелая, но надеемся, что сможем восстановиться и показать хорошую игру.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
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