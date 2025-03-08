БАРТУЛОВИЧ: «Очень важна для нас победа. Оболонь хорошо стартовала»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями после матча 20-го тура против киевской «Оболони», где его команда одержала минимальную победу (2:1).

– Очень важная для нас победа! Поздравляю всех болельщиков нашей команды!

Понимали, что «Оболонь» хорошо стартовала во второй части. Ожидали тяжелый матч. Чуть-чуть нервно он сложился. Побеждали 2:0, пропустили. Последние минуты были сложными, нервными. Но очень важной была именно победа, именно результат. Спасибо команде за игру!

– Какая ситуация у вас с лазаретом перед игрой против «Динамо»?

– Трудная кадровая ситуация. Арендованные играть не смогут. Другие – готовятся. Готовится и Роман Вантух.

– Почему не сыграл со старта Филипп Будковский?

– Филипп плохо себя чувствовал вчера. Не стали рисковать. Горбач играл и хорошо отработал. Затем вышел Филипп. Он прибавил нам в агрессии. Очень важный для нас игрок. Плюс, не хотели рисковать, потому что сложная ситуация с карточками у Будковского.

– Успеет ли команда восстановиться перед игрой с «Динамо»?

– У нас будет на день меньше, чем у киевлян. Кадровая ситуация тяжелая, но надеемся, что сможем восстановиться и показать хорошую игру.