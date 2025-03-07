В 19-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в пятницу, 7 марта, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского встретятся «Заря» Луганск и «Оболонь» Киев. Номинальные хозяева поля подходят к поединку, занимая 8-ю позицию в турнирной таблице, гости идут 13-ми.

Заря

Луганская «Заря» стартовала во второй части чемпионата Украины с поражения 1:2 от «Александрии», после чего обыграла «Рух» со счетом 2:0. Команде не удалось продлить свою серию из трех матчей без неудач, которой она закрыла 2024 год. Тогда луганчане поделили очки с «Полесьем» (1:1) и добились побед во встречах с «Карпатами» и «Черноморцем» (оба раза – по 2:1).

При подготовке к весенней части кампании «Заря» провела 7 контрольных матчей. В трех она победила, 1 раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

В настоящий момент луганская команда по показателям в номинально домашних матчах занимает в УПЛ 7-е место, имея 15 очков после 9 игр на своем поле. В активе у «Зари» 5 домашних побед при трех поражениях. Сейчас у луганчан актуальна трехматчевая победная домашняя серия («Карпаты» – 2:1, «Черноморец» – 2:1, «Рух» – 2:0).

Оболонь

Киевская «Оболонь» всеми силами стремится к тому, чтобы выбраться из стана аутсайдеров, где она находится со старта текущего чемпионата. В двух матчах 2025 года киевляне взяли 4 очка из шести возможных, обыграв дома «Ворсклу» со счетом 1:0 и поделив очки с «Полесьем» (0:0). Перд зимней паузой «пивовары» провели серию из трех игр без поражений, добившись двух ничьих и один раз победив. Таким образом сейчас у «Оболони» имеется сразу пятиматчевая серию игр без провалов. В последний раз она проигрывала в УПЛ 24 ноября, уступив со счетом 0:1 на своем поле «Кривбассу».

К слову, киевлянам, похоже, все равно, где играть – что дома, что на выезде. Судите сами: в 10 домашних матчах они набрали 10 очков (2 победы, 4 ничьи, 4 поражения), а на выезде разжились 8 пунктами в 9 встречах (2 победы, 2 ничьи, 5 поражений). Впрочем, на сейчас у «пивоваров» продолжается в гостях серия игр без неудач, которая насчитывает уже 4 поединка (2 победы, 2 ничьи).

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 3 очных поединка. У луганчан 2 победы, одна встреча завершилась вничью. Разница мячей: 6-2 в пользу «Зари».

В матче первого круга нынешнего сезона команды сыграли вничью 0:0.

Прогноз на противостояние

Фаворитом матча считается «Заря». Впрочем, ей вряд ли удастся подтвердить свой статус без проблем – «пивовары» окажут сильное сопротивление. Особенно, если учесть, что они в этом году еще не проигрывали. Да и вообще имеют хорошую серию игр без неудач. Так что – в поединке «читается» ничью и, вероятно, без голов.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо, Мичин, Попара, Яцик, Белоцерковец, Слесар, Будковский.

«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов, Витенчук, Ильин, Тарануха, Черненко, Близниченко, Бычек.