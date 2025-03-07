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Премьер-лига
Заря
07.03.2025 18:00 – FT 2 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 19:57 | Обновлено 07 марта 2025, 20:59
544
2

Легионер-бомбардир. Заря с дублем Мичина обыграла Оболонь

Команда Бартуловича победила во втором матче подряд

07 марта 2025, 19:57 | Обновлено 07 марта 2025, 20:59
544
2
Легионер-бомбардир. Заря с дублем Мичина обыграла Оболонь
ФК Заря

События пятницы в рамках двадцатого тура украинской Премьер-лиги завершались в столице, где на этот раз луганская «Заря» снова проводила свой номинально домашний матч в качестве хозяев стадиона «Динамо» им. Соперником команды Младена Бартуловича выступала киевская «Оболонь», и хотя в этой афише не было слишком существенной интриги, однако ожидания от игры все равно были довольно значительными.

В первую очередь, из-за формы, которую набрали «пивовары» во главе с Сергеем Шищенко, что давало им возможность даже сравнивать себя с коллективами, которые ведут борьбу за места в зоне еврокубков. «Мужики» этим и занимались в последнее время, и только «Александрия» сразу после возобновления официальных матчей сумела заставить их немного уменьшить собственные аппетиты (1:2).

Впрочем, на этот раз «Зарю» ожидало противостояние против очень неудобного соперника, который постепенно учится и соперникам не давать играть, и самим демонстрировать интересный футбол впереди. В пределах собственных ресурсов, безусловно, и поэтому «Оболонь» таки отдала луганчанам право на контроль мяча почти с самого начала игры.

А еще команда Шищенко на этот раз опрометчиво действовала у собственных ворот на стартовых минутах, и если бы Мичин сразу правильно настроил собственную пушку, то преимущество его бы команды довольно быстро стало наглядным по счету. Сербский полузащитник таки нашел свой гол, но уже под занавес первого тайма, когда казалось, что активное начало матча осталось где-то далеко позади и мы погрузились в борьбу. Однако нет, пушечный выстрел с правого фланга штрафной в ближнюю девятку таки залетел в ворота Федоривского.

Получив гол в раздевалку, «Оболонь» должна была возвращаться на поле уже с конкретными предложениями по ответным атакам, чем и занималась в начале второй половины. Однако взамен «пивовары» получили быстрый выпад на собственные ворота, который снова завершился результативным ударом от Мичина из пределов штрафной.

И только после этого киевлян словно сорвало с тормозов и они побежали массированно атаковать чужие ворота, иногда забывая о защите собственных. «Заря» могла и этим воспользоваться, однако Башичу немного не повезло с попаданием в перекладину, а не то бы получился бы мяч, очень похожий на первый гол Мичина. Свой ответный гол, кстати, команда Шищенко таки нашла по итогам стандарта, но не более того - заключительные минуты в атаке провести гостям никто не позволил.

Луганская «Заря» дальше сыграет на этой же арене, но в гостях у киевского «Динамо», а столичная «Оболонь» поедет к «Александрии».

Наши оценки:

«Заря» (замены): Василец – 6,0, Будковский – 6,0, Дрышлюк – б/о, Супряга – б/о.

«Оболонь» (замены): Прокопенко – 6,0, Ломницкий – б/о, Теслюк – б/о, Курко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Заря» – «Оболонь» - 2:1

Голы: Мичин, 43, 62 – Карась, 68

Предупреждения: Слесар, 53, Попара, 78 – Черненко, 26, Карась, 84

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич, Джордан, Тронтель – Яцик, Попара, Мичин (Дрышлюк, 89) – Слесар (Василец, 67), Горбач (Будковский, 67), Белоцерковец (Супряга, 90+1).

«Оболонь»: Федоровский – Суханов, Карась, Приймак, Стасюк – Витенчук – Близниченко (Прокопенко, 64), Черненко (Ломницкий, 78), Груша (Теслюк, 87), Ильин – Устименко.

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 11 (5) – 12 (6)
Угловые: 1 – 9
Оффсайды: 0 – 1.

ЗАРЯ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Tower Bridge
С возвращением из бездны)
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Sashko57
Странное у нас судейство, судья подумал, судья принял решение. А правила футбола для них вообще существуют? Или все по понятиям? 
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