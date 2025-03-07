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Премьер-лига
Заря
07.03.2025 18:00 – FT 2 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 20:55 |
905
0

Заря – Оболонь – 2:1. Дубль Мичина. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в 20-м туре УПЛ

07 марта 2025, 20:55 |
905
0
Заря – Оболонь – 2:1. Дубль Мичина. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречались луганская «Заря» и киевская «Оболонь».

Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Довольно интересный первый тайм продемонстрировали команды. Начало игры было за «Зарей», а дальше «Оболонь» завладела инициативой.

Но на 44-й минуте Мичин воспользовался ошибкой соперника и переправил «кожаного» в ворота «пивоваров».

Во втором тайме подопечные Сергея Шищенко бросили все силы на то, чтобы отыграться. В результате получили контратаку, которую завершил Петар Мичин.

На 68-й минуте игроки «Оболони» один гол отыграли. Даниил Карась хорошо сыграл на добивании.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская Премьер-лига. 20-й тур. 7 марта

Заря Луганск – Оболонь Киев – 2:1

Голы: Мичин, 44, 62, – Карась, 68

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Карась (Оболонь).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
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Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Оболонь Киев Заря - Оболонь видео голов и обзор Петар Мичин Даниил Карась
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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