Моуриньо снова раскритиковал соперника. Под раздачу попал Рейнджерс

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо раскритиковал действия футболистов «Рейнджерс» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я еще перед матчем выражал уважение сопернику, ведь это сильная команда.

Они очень хорошо защищались столько, сколько могли. Они ловили нас на контратаках. Я не удивлен.

Далее они использовали все методы, чтобы победить. Голкипер Джек Батленд использовал почти 30 секунд, чтобы вводить мяч. У них на поле было более 20-ти травм. Что ж, они действовали прагматично и заслуживали победы.

Но скажу, что не нужно бурно праздновать, ведь есть ответный матч. Если в конце они одержат победу, то я поздравлю их. Сейчас нужно успокоиться, потому что это не конец», – прокомментировал Моуриньо.