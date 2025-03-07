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  4. Моуриньо снова раскритиковал соперника. Под раздачу попал Рейнджерс
Лига Европы
07 марта 2025, 04:30 |
206
1

Моуриньо снова раскритиковал соперника. Под раздачу попал Рейнджерс

Главный тренер «Фенербахче» был недоволен тем, как команда тянула время.

07 марта 2025, 04:30 |
206
1
Моуриньо снова раскритиковал соперника. Под раздачу попал Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо раскритиковал действия футболистов «Рейнджерс» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я еще перед матчем выражал уважение сопернику, ведь это сильная команда.

Они очень хорошо защищались столько, сколько могли. Они ловили нас на контратаках. Я не удивлен.

Далее они использовали все методы, чтобы победить. Голкипер Джек Батленд использовал почти 30 секунд, чтобы вводить мяч. У них на поле было более 20-ти травм. Что ж, они действовали прагматично и заслуживали победы.

Но скажу, что не нужно бурно праздновать, ведь есть ответный матч. Если в конце они одержат победу, то я поздравлю их. Сейчас нужно успокоиться, потому что это не конец», – прокомментировал Моуриньо.

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Лига Европы Фенербахче Глазго Рейнджерс Жозе Моуриньо пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: Metro
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