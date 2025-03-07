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  4. ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
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07 марта 2025, 03:58 |
256
0

ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги

Анастасия Конопля показала интересное предложение

07 марта 2025, 03:58 |
256
0
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
Instagram. Анастасия Конопля

Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, поделилась скриншотом переписки, где ей предложили встречаться с мужчиной 45+ за деньги.

«Привет! Я Мария, личный помощник известного украинского бизнесмена, который входит в мировой рейтинг Forbes. Сейчас мы ищем красивую, умную и уверенную в себе девушку для комфортных отношений на основе взаимной симпатии и значительной финансовой поддержки. Мужчина приятный, симпатичный, веселый, старше 45 лет. Если вас заинтересовало предложение, можем обсудить подробности», — говорится в сообщении, которое получила Анастасия.

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«Добрый день, спасибо. Я замужем», — ответила она.

Также в своем канале Анастасия добавила комментарий к ситуации: «Вот так и рушатся мечты».

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Максим Лапченко Источник: Telegram
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