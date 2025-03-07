ВИДЕО. Девушка футболиста киевского Динамо впечатлила формами. 10/10

Лиза Кандыба, девушка футболиста киевского «Динамо» Назара Волошина, покорила сеть эффектным видео.

В леопардовом костюме она продемонстрировала потрясающую растяжку и соблазнительные формы.

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Ее новый ролик с впечатляющим шпагатом вызвал фурор, привлекая внимание поклонников со всего мира.

Лиза снова доказала, что сочетание пластики и привлекательности — это настоящее искусство.