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07 марта 2025, 02:06 |
277
0

ВИДЕО. Девушка футболиста киевского Динамо впечатлила формами. 10/10

Лиза Кандыба умеет показать себя во всей красе

07 марта 2025, 02:06 |
277
0
ВИДЕО. Девушка футболиста киевского Динамо впечатлила формами. 10/10
Instagram. Лиза Кандыба

Лиза Кандыба, девушка футболиста киевского «Динамо» Назара Волошина, покорила сеть эффектным видео.

В леопардовом костюме она продемонстрировала потрясающую растяжку и соблазнительные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ее новый ролик с впечатляющим шпагатом вызвал фурор, привлекая внимание поклонников со всего мира.

Лиза снова доказала, что сочетание пластики и привлекательности — это настоящее искусство.

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видео Динамо Киев Назар Волошин девушки lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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