Другие новости07 марта 2025, 02:06 |
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ВИДЕО. Девушка футболиста киевского Динамо впечатлила формами. 10/10
Лиза Кандыба умеет показать себя во всей красе
07 марта 2025, 02:06 |
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Лиза Кандыба, девушка футболиста киевского «Динамо» Назара Волошина, покорила сеть эффектным видео.
В леопардовом костюме она продемонстрировала потрясающую растяжку и соблазнительные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ее новый ролик с впечатляющим шпагатом вызвал фурор, привлекая внимание поклонников со всего мира.
Лиза снова доказала, что сочетание пластики и привлекательности — это настоящее искусство.
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