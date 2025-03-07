ЛНЗ усилится игроком, выступавшим в Чемпионшипе. Названа сумма трансфера

Черкасский клуб ЛНЗ в ближайшее время усилится молодым 20-летним костариканским полузащитником.

Хавбек Джевисон Беннетт имеет опыт выступлений в Чемпионшипе, втором английском дивизионе (16 матчей, 1 гол за два сезона).

20-летний вингер перейдет в ЛНЗ из Сандерленда, который получит за трансфер игрока 500 тысяч евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Беннетт сыграл за Сандерленд U-21 9 матчей и забил 2 гола, учитывая все молодежные турниры.