Украина. Премьер лига07 марта 2025, 03:29 | Обновлено 07 марта 2025, 04:00
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ЛНЗ усилится игроком, выступавшим в Чемпионшипе. Названа сумма трансфера
Сандерленд за трансфер Джевисона Беннетта получит 500 тысяч евро с бонусами
07 марта 2025, 03:29 | Обновлено 07 марта 2025, 04:00
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Черкасский клуб ЛНЗ в ближайшее время усилится молодым 20-летним костариканским полузащитником.
Хавбек Джевисон Беннетт имеет опыт выступлений в Чемпионшипе, втором английском дивизионе (16 матчей, 1 гол за два сезона).
20-летний вингер перейдет в ЛНЗ из Сандерленда, который получит за трансфер игрока 500 тысяч евро с учетом бонусов.
В текущем сезоне Беннетт сыграл за Сандерленд U-21 9 матчей и забил 2 гола, учитывая все молодежные турниры.
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