Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ усилится игроком, выступавшим в Чемпионшипе. Названа сумма трансфера
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 03:29 | Обновлено 07 марта 2025, 04:00
29
0

ЛНЗ усилится игроком, выступавшим в Чемпионшипе. Названа сумма трансфера

Сандерленд за трансфер Джевисона Беннетта получит 500 тысяч евро с бонусами

07 марта 2025, 03:29 | Обновлено 07 марта 2025, 04:00
29
0
ЛНЗ усилится игроком, выступавшим в Чемпионшипе. Названа сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джевисон Беннетт

Черкасский клуб ЛНЗ в ближайшее время усилится молодым 20-летним костариканским полузащитником.

Хавбек Джевисон Беннетт имеет опыт выступлений в Чемпионшипе, втором английском дивизионе (16 матчей, 1 гол за два сезона).

20-летний вингер перейдет в ЛНЗ из Сандерленда, который получит за трансфер игрока 500 тысяч евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Беннетт сыграл за Сандерленд U-21 9 матчей и забил 2 гола, учитывая все молодежные турниры.

По теме:
Полесье вскоре подпишет юного хавбека Черноморца
ФОТО. У топ-тренера проблемы с женой. Она хочет покинуть нынешний клуб мужа
Манчестер Юнайтед нацелился на подписание замены Онане
Сандерленд трансферы чемпионат Англии по футболу Чемпионшип трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06 марта 2025, 07:50 2
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»

Британец раскритиковал решение Баколе выйти на бой с Паркером

Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Футбол | 06 марта 2025, 06:23 1
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля

5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов

Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Футбол | 06.03.2025, 16:56
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Футбол | 06.03.2025, 23:56
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
Футбол | 07.03.2025, 02:28
ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
05.03.2025, 00:59 1
Футбол
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 7
Бокс
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 9
Хоккей
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 35
Футбол
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем