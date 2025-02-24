ЛНЗ хочет подписать игрока из английского чемпионата. Он не украинец

Черкасский ЛНЗ интересуется костариканским левым вингером английского «Сандерленда» Джевисоном Беннеттом, сообщает ТаТоТаке.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 900 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Джевисон Беннетт провел 1 матч за взрослую команду «Сардерленда» (без результативных действий), а также 4 поединка за молодежку, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ интересуется экс-игроком «Сандерленда» Беньямином Кимпиокой.