ЛНЗ хочет подписать игрока из английского чемпионата. Он не украинец
Джевисон Беннетт может покинуть «Сандерленд»
Черкасский ЛНЗ интересуется костариканским левым вингером английского «Сандерленда» Джевисоном Беннеттом, сообщает ТаТоТаке.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 900 тысяч евро.
В сезоне 2024/25 Джевисон Беннетт провел 1 матч за взрослую команду «Сардерленда» (без результативных действий), а также 4 поединка за молодежку, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ интересуется экс-игроком «Сандерленда» Беньямином Кимпиокой.
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