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  4. ЛНЗ хочет подписать игрока из английского чемпионата. Он не украинец
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 13:39 |
433
1

ЛНЗ хочет подписать игрока из английского чемпионата. Он не украинец

Джевисон Беннетт может покинуть «Сандерленд»

24 февраля 2025, 13:39 |
433
1
ЛНЗ хочет подписать игрока из английского чемпионата. Он не украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Джевисон Беннетт

Черкасский ЛНЗ интересуется костариканским левым вингером английского «Сандерленда» Джевисоном Беннеттом, сообщает ТаТоТаке.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 900 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Джевисон Беннетт провел 1 матч за взрослую команду «Сардерленда» (без результативных действий), а также 4 поединка за молодежку, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ интересуется экс-игроком «Сандерленда» Беньямином Кимпиокой.

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Сандерленд ЛНЗ Черкассы ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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Victor673256ua
Щось не дуже віриться, що гравець з Чемпіоншипу під час війни погодиться на перехід в український клуб
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