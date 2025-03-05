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  4. Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 07:48 |
583
0

Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»

Йожеф отреагировал, что многие украинские футболисты взяли паспорт рф после развала ссср

05 марта 2025, 07:48 |
583
0
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо отреагировал на то, что многие украинские футболисты взяли паспорт рф после развала ссср.

– В начале независимости Украины немало наших соотечественников-футболистов решили взять себе паспорта России: Канчельскис, Цымбалар, Онопко, Юран, Добровольский, Семак и еще не один десяток менее известных. Вы всех их лично знали, почему они решили стать предателями? Повелись на москальские рубли?

– Многие приняли гражданство россии еще после того, как играли за сборную СНГ на чемпионате Европы 1992 года. Вообще же, если бы мне кто-то в начале 90-х сказал, что Россия нападет на Украину, я бы в глаза тому человеку сказал, что он глупый. Казалось, что такого никогда не может произойти, а оно вон как произошло...

Ранее Йожеф Сабо признался, как относится к бывшему капитану национальной сборной Анатолию Тимощуку.

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Йожеф Сабо
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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