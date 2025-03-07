Полесье вскоре подпишет юного хавбека Черноморца

Житомирське Полісся найближчим часом підпише 17-річного півзахисника Чорноморця U-19 Єгора Каптенка.

Очікується, що молодий футболіст (народився 28 жовтня 2007 року) невдовзі приєднається до юнацької команди клубу із Житомиру.

У поточному сезоні Каптенко відіграв 18 матчів та забив 2 голи у чемпіонаті України U-19, привернувши увагу скаутів Полісся завдяки своїм індивідуальним якостям.

Зокрема, Єгор у листопада оформив дубль у матчі Чорноморця U-19 проти Шахтаря U-19 (3:6).