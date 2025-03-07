Украина. Премьер лига07 марта 2025, 03:01 | Обновлено 07 марта 2025, 03:38
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Полесье вскоре подпишет юного хавбека Черноморца
Егор Каптенко может сменить молодежный клуб
07 марта 2025, 03:01 | Обновлено 07 марта 2025, 03:38
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Житомирське Полісся найближчим часом підпише 17-річного півзахисника Чорноморця U-19 Єгора Каптенка.
Очікується, що молодий футболіст (народився 28 жовтня 2007 року) невдовзі приєднається до юнацької команди клубу із Житомиру.
У поточному сезоні Каптенко відіграв 18 матчів та забив 2 голи у чемпіонаті України U-19, привернувши увагу скаутів Полісся завдяки своїм індивідуальним якостям.
Зокрема, Єгор у листопада оформив дубль у матчі Чорноморця U-19 проти Шахтаря U-19 (3:6).
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