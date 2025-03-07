Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье вскоре подпишет юного хавбека Черноморца
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 03:01 | Обновлено 07 марта 2025, 03:38
34
0

Полесье вскоре подпишет юного хавбека Черноморца

Егор Каптенко может сменить молодежный клуб

07 марта 2025, 03:01 | Обновлено 07 марта 2025, 03:38
34
0
Полесье вскоре подпишет юного хавбека Черноморца
ФК Черноморец. Егор Каптенко

Житомирське Полісся найближчим часом підпише 17-річного півзахисника Чорноморця U-19 Єгора Каптенка.

Очікується, що молодий футболіст (народився 28 жовтня 2007 року) невдовзі приєднається до юнацької команди клубу із Житомиру.

У поточному сезоні Каптенко відіграв 18 матчів та забив 2 голи у чемпіонаті України U-19, привернувши увагу скаутів Полісся завдяки своїм індивідуальним якостям.

Зокрема, Єгор у листопада оформив дубль у матчі Чорноморця U-19 проти Шахтаря U-19 (3:6).

По теме:
ЛНЗ усилится игроком, выступавшим в Чемпионшипе. Названа сумма трансфера
Эдуард САРАПИЙ: «Пропустили от Черноморца необязательный гол»
Имад АШУР: «Первый тайм был очень энергичным и содержательным»
Полесье Житомир Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир U-19 Черноморец Одесса U-19 ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Футбол | 06 марта 2025, 14:47 2
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ

Валерий Лучкевич перейдет из «Колоса» в киевский клуб

Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Футбол | 06 марта 2025, 09:00 20
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро

Андрей заинтересовал «МЮ»

Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06.03.2025, 07:50
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
Футбол | 07.03.2025, 02:28
ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»
Футбол | 06.03.2025, 20:34
ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»
ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 5
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 6
Футбол
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 35
Футбол
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 1
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
05.03.2025, 00:59 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем