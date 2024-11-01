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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 19:20 |
432
0

Шахтер U19 – Черноморец U19 – 6:3. Безумная реализация. Видео голов и обзор

«Горняки» уверенно разобрались с одесситами в результативном поединке

01 ноября 2024, 19:20 |
432
0
Шахтер U19 – Черноморец U19 – 6:3. Безумная реализация. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

В 12-м туре юношеского первенства «Шахтер» U19 принимал «Черноморец» U19 в Счастливом.

«Шахтер» с первых минут продемонстрировал свое преимущество над соперником, но открыть счет удалось лишь на 27-й минуте благодаря Александру Ломаге, который удачно замкнул передачу партнера. В первом тайме также отличились Владислав Тютюнов и Виктор Цуканов, поэтому команды ушли на перерыв со счетом 3:0.

Во втором тайме «Черноморец» неожиданно воспользовался возможностью для камбека: Даниил Фатянов и Егор Каптенко сократили отставание до одного гола.

Однако «Шахтер» быстро восстановил свое преимущество, забив еще два мяча благодаря Егору Данковскому и Денису Сметане - 5:2.

В конце матча команды обменялись еще по одному голу: у «Черноморца» снова отличился Каптенко, а за «Шахтер» забил Денис Петрук.

Молодежный чемпионат Украины. 12-й тур. 1 ноября.

«Шахтер» U19 (Донецк) - «Черноморец» U19 (Одесса) - 6:3

Голы: Ломага, 27, Тютюнов, 44, Цуканов (45, пен.), Данковский, 64, Сметана, 76, Петрук, 90 - Фатянов, 52, Каптенко, 60, 81.

Видеообзор матча

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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