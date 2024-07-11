Кубок Америки11 июля 2024, 10:30 |
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Аргентина – Колумбия. Финал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 15 июля в 03:00 по Киеву
11 июля 2024, 10:30 |
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15 июля в 03:00 в американском городе Майами состоится финальный матч Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинале Аргентина одолела Канаду (2:0), а Колумбия победила Уругвай (1:0).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Аргентина – Колумбия. Финал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Аргентина – КолумбияСмотреть трансляцию
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