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  4. Аргентина – Колумбия. Финал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Америки
11 июля 2024, 10:30 |
112
0

Аргентина – Колумбия. Финал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 15 июля в 03:00 по Киеву

11 июля 2024, 10:30 |
112
0
Аргентина – Колумбия. Финал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Аргентина – Колумбия

15 июля в 03:00 в американском городе Майами состоится финальный матч Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале Аргентина одолела Канаду (2:0), а Колумбия победила Уругвай (1:0).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Аргентина – Колумбия. Финал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

Аргентина – Колумбия
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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