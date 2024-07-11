15 июля в 03:00 в американском городе Майами состоится финальный матч Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале Аргентина одолела Канаду (2:0), а Колумбия победила Уругвай (1:0).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Аргентина – Колумбия. Финал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE