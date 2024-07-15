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  4. СКАЛОНИ – о травме Месси и своей дальнейшей работе в сборной Аргентины
Кубок Америки
15 июля 2024, 16:47 |
679
0

СКАЛОНИ – о травме Месси и своей дальнейшей работе в сборной Аргентины

Альбиселесте победили в финале Копа Америка 2024 Колумбию  

15 июля 2024, 16:47 |
679
0
СКАЛОНИ – о травме Месси и своей дальнейшей работе в сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал этот матч.

«Месси – величайший футболист в истории. Он никогда не хочет покидать поле, но у него была травма голеностопа и он не смог продолжить матч. Я хочу, чтобы у меня было больше таких игроков, ведь Месси хочет играть не потому, что он эгоист, а потому, что не хочет покидать партнеров.

Мое будущее в сборной? У меня еще два года контракта, но я готов работать здесь 15 лет, если вы этого хотите – попросите президента. Посмотрим, что ждет нас в будущем», – сказал Скалони.

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Дмитро Олійник Источник: Infobae
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