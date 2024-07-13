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Кубок Америки
Аргентина
15.07.2024 03:00 - : -
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Кубок Америки
13 июля 2024, 23:52 | Обновлено 14 июля 2024, 01:03
551
0

Аргентина – Колумбия. Прогноз и анонс на финальный матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

13 июля 2024, 23:52 | Обновлено 14 июля 2024, 01:03
551
0
Аргентина – Колумбия. Прогноз и анонс на финальный матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

15 июля на «Хард Рок Стэдиум» пройдет финальный матч Копа Америка, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Колумбии. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда долго была неудачником - да, было немало выходов в финал, но все они заканчивались болезненными поражениями. Но сейчас сложился идеальный пазл, начиная от Месси на острие и заканчивая Эмилиано Мартинесом в воротах, и все это под руководством Скалони. Предыдущие два больших турнира принесли победы - сначала на Копа Америка, а потом и на чемпионате мира. И в США альбиселестес ехали с единственной задачей: защитить титул. По сути, там была только одна проблема - в четвертьфинале, с Эквадором, который ухитрился в концовке избежать поражения (кстати, это единственный пропущенный гол). В итоге все закончилось серией пенальти, но там блеснул снова вратарь, привычно уже выиграв лотерею, и подстраховав капитана, что ударил в перекладину. В 1/2 исправился уже и сам Лео, забив один из голов. Канаду обыграли сухо, как и во всех трех матчах группы - с теми же красными, Чили и Перу.

Ставки на матч Аргентина – Колумбия

Колумбия

Сборная подходит к турниру, имея вообще уникальную статистику. Она не проигрывает почти три десятка матчей - два с половиной года, с зимы 2022-го. Да, при этом кофейные не вышли на прошлый чемпионат мира, что было явным провалом. Но потом даже в квалификации на следующий мундиаль имели поровну побед и ничьих. Уже на самой Копе они продолжили свои уверенные выступления. В группе вышло справиться с Парагваем и Коста-Рикой, а ничья 1:1 с Бразилией гарантировала первое место в квартете. Потом попалась Панама, которой легко отгрузили пять безответных голов, а вот с Уругваем пришлось терпеть: вскоре после гола Лермы команда осталась вдесятером, и весь второй тайм отбивалась. Но сделала это успешно, сохранив 1:0 и, значит, право сыграть в финале.

Статистика личных встреч

0:1 в феврале 2022-го от аргентинцев стали одними из последних поражений кофейных. До этого они также уступили в полуфинале прошлой Копа Америка, но только по пенальти

Прогноз

GGBET ждет, что подопечные Скалони сохранят титул. Ставим на победу Месси и компании в основное время поединка (коэффициент – 2,25).

Прогноз Sport.ua
Аргентина
15 июля 2024 -
03:00
Колумбия
Победа Аргентины (основное время) 2.25 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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