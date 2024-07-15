В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

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Звездный аргентинец Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе. На 66-й легендарный игрок покинул поле, вместо него вышел Николас Гонсалес.

После замены Месси не сдержал слез на скамейке запасных.

ФОТО. Травма ноги. Месси не сдержал слез после замены в финале Копа Америка