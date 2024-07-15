Кубок Америки15 июля 2024, 06:17 |
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ФОТО. Травма ноги. Месси не сдержал слез после замены в финале Копа Америка
Лионель был заменен на 66-й минуте решающего поединка против Колумбии
15 июля 2024, 06:17 |
1898
0
В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
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Звездный аргентинец Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе. На 66-й легендарный игрок покинул поле, вместо него вышел Николас Гонсалес.
После замены Месси не сдержал слез на скамейке запасных.
ФОТО. Травма ноги. Месси не сдержал слез после замены в финале Копа Америка
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