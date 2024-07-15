В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

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Звездный аргентинец Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе. На 66-й легендарный игрок покинул поле, вместо него вышел Николас Гонсалес.

Месси дважды падал на газон и ждал помощь врачей. Еще в первом тайме Лео в борьбе с защитником потянул ногу. Во второй 45-минутке Месси пытался догнать Луиса Диаса и оступился.

Лионель не сумел продолжить игру.

Для Месси это последний Копа Америка в его карьере, о чем он сам заявлял ранее. Пока неизвестно, поедет ли 8-кратный обладатель Золотого мяча с Аргентиной на чемпионат мира 2026.

ФОТО. Последний матч легенды на Копа Америка. Месси травмировался в финале