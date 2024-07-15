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Кубок Америки
15 июля 2024, 06:05 | Обновлено 15 июля 2024, 06:09
1754
0

ФОТО. Последний матч легенды на Копа Америка. Месси травмировался в финале

Лионель не сумел продолжить поединок против Колумбии, вместе него вышел Николас Гонсалес

15 июля 2024, 06:05 | Обновлено 15 июля 2024, 06:09
1754
0
ФОТО. Последний матч легенды на Копа Америка. Месси травмировался в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Звездный аргентинец Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе. На 66-й легендарный игрок покинул поле, вместо него вышел Николас Гонсалес.

Месси дважды падал на газон и ждал помощь врачей. Еще в первом тайме Лео в борьбе с защитником потянул ногу. Во второй 45-минутке Месси пытался догнать Луиса Диаса и оступился.

Лионель не сумел продолжить игру.

Для Месси это последний Копа Америка в его карьере, о чем он сам заявлял ранее. Пока неизвестно, поедет ли 8-кратный обладатель Золотого мяча с Аргентиной на чемпионат мира 2026.

ФОТО. Последний матч легенды на Копа Америка. Месси травмировался в финале

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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