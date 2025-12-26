Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Тайный пункт в контракте: Реал нацелился на звезду ПСЖ
Испания
26 декабря 2025, 06:03 | Обновлено 26 декабря 2025, 06:04
Тайный пункт в контракте: Реал нацелился на звезду ПСЖ

Перес может активировать клаусулу лидера парижан

Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство мадридского «Реала» пока не располагает подтвержденной информацией о том, прописана ли в соглашении хавбека «ПСЖ» Витиньи сумма отступных в 90 млн евро.

Тем не менее, если такая опция действительно существует, президент «королевского клуба» Флорентино Перес всерьез намерен ею воспользоваться. Об этом информирует портал Defensa Central.

Ранее в прессе появлялись сведения, что выкупить португальца за фиксированные 90 млн евро станет возможным по завершении мирового первенства 2026 года.

Как утверждает источник, наличие данного пункта в контракте является решающим условием для трансфера. В противном случае парижане, скорее всего, ответят отказом на любое предложение «бланкос» из–за крайне натянутых отношений между боссами двух футбольных грандов.

В текущей кампании Витинья выходил на поле в 23 официальных поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и восемь ассистов. Текущий контракт полузащитника с чемпионами Франции действует до конца июня 2029 года.

Реал Мадрид Витинья (ПСЖ) ПСЖ трансферы Ла Лиги Флорентино Перес
Михаил Олексиенко Источник: DefensaCentral
