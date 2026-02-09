Обыграли команду Любеновича. Заря одержала победу над ФК Гагра
Матч «Заря» – «Гагра» завершился со счетом 2:0
«Заря» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 9 февраля, подопечные Виктора Скрипника сыграли товарищеский матч с клубом «Гагра» из Грузии.
Главным тренером ФК «Гагра» является Желько Любенович. Он выступал за украинские клубы, в том числе и «Зарю», как игрок, а также был главным тренером «Миная».
Заря открыла счет в начале матча. На 6-й минуте отличился Филипп Будковский.
Второй мач влетел в ворота команды Любеновича на 69-й минуте. Автором гола стал Неманья Андушич.
Свой предыдущий спарринг «Заря» проведет 13 февраля. Соперником станет клуб «Ауда» из Латвии.
Товарищеский матч. Турция. 9 февраля
«Заря» (Луганск, Украина) – «Гагра» (Грузия) – 2:0
Голы: Будковский, 5, Андушич, 69
«Заря»: Сапутин (Турбаевский, 60), Джордан, Башич (Эскинья, 67), Пердута, Жуниор Рейс, Кушниренко, Попара (Дришлюк, 71), Андушич (Саленко, 71), Вантух (Верлей, 46), Слесар, 74, (Малиш, 67), Будковский (Задорожный, 74).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб будет проводить все следующие спарринги в закрытом режиме
Виталий – о Дональде Трампе