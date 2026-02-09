Обыграли команду Любеновича. Заря одержала победу над ФК Гагра

«Заря» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 9 февраля, подопечные Виктора Скрипника сыграли товарищеский матч с клубом «Гагра» из Грузии.

Главным тренером ФК «Гагра» является Желько Любенович. Он выступал за украинские клубы, в том числе и «Зарю», как игрок, а также был главным тренером «Миная».

Заря открыла счет в начале матча. На 6-й минуте отличился Филипп Будковский.

Второй мач влетел в ворота команды Любеновича на 69-й минуте. Автором гола стал Неманья Андушич.

Свой предыдущий спарринг «Заря» проведет 13 февраля. Соперником станет клуб «Ауда» из Латвии.

Товарищеский матч. Турция. 9 февраля

«Заря» (Луганск, Украина) – «Гагра» (Грузия) – 2:0

Голы: Будковский, 5, Андушич, 69

«Заря»: Сапутин (Турбаевский, 60), Джордан, Башич (Эскинья, 67), Пердута, Жуниор Рейс, Кушниренко, Попара (Дришлюк, 71), Андушич (Саленко, 71), Вантух (Верлей, 46), Слесар, 74, (Малиш, 67), Будковский (Задорожный, 74).