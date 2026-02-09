Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футбольное право в Украине: система или хаос?
09 февраля 2026, 17:33 | Обновлено 09 февраля 2026, 18:00
Футбольное право в Украине: система или хаос?

Контракты футболистов – основа стабильности

Футбольное право в Украине: система или хаос?

Футбол в Украине - это не только эмоции, трибуны и трансферы, но и сложная система юридических отношений, которая является частью более широкой сферы спортивного права. Контракты, трансферные соглашения, регламенты FIFA и УЕФА, дисциплинарные процедуры — это формирует отдельную сферу, которую принято называть футбольным правом. Но является ли эта система упорядоченной или больше напоминает хаос?

"Если это хаос, за него приходится дорого платить. Именно поэтому в футбольных правоотношениях все должно быть четко, системно и юридически проверено."
Комментирует практикующий адвокат в сфере спортивного права, руководитель и основатель Адвокатского бюро «Акула права» — Ульяна Хромяк

Контракты футболистов – основа стабильности
Наибольшее внимание в юридическом сопровождении футбольной деятельности нуждаются в трудовых контрактах с футболистами и трансферных договорах между клубами.

На практике часто случаются ситуации, когда между клубами достигнуты договоренности о трансфере, но условия личного контракта с игроком остаются несогласованными. Это приводит к затягиванию переговоров, конфликтов и даже срыву перехода.

Оптимальным подходом есть взаимная привязка трансферного соглашения и трудового контракта, а также активная коммуникация с агентом футболиста. Стратегия переговоров всегда зависит от того, чьи интересы представляет юрист — клуб или игрок.

Паспорт футболиста и компенсация за подготовку
Отдельного внимания требует подробная проверка «футбольного паспорта» игрока. Ошибки или формальный подход могут привести к серьезным финансовым последствиям.

Если клуб не проверит предыдущие места подготовки футболиста, может возникнуть вопрос компенсации за его развитие, которую придется платить бывшим клубам. В профессиональном футболе это часто означает большие суммы и дополнительные штрафные санкции.

Юрисдикция споров: почему важно оставлять их в Украине
При заключении трансферных контрактов целесообразно определять подсудность споров в Палате по разрешению споров УАФ. Это позволяет:

существенно снизить финансовые расходы;

ускорить рассмотрение дел;

избежать передачи спора в CAS в Лозанне, что значительно дороже и сложнее.

Юридические мелочи, решающие все
Контракт в футболе – это творческий процесс, но в жестких рамках законодательства Украины, регламентов FIFA, UEFA и практики CAS.

Важно помнить:
любая переписка – в мессенджерах, электронной почте, SMS – может стать доказательством в суде. Поэтому неосторожные формулировки часто становятся причиной проигранных дел.

На практике значительная часть споров возникает из-за:

нечеткие формулировки контрактов;

противоречие регламентам;

отсутствие юридической логики в структуре контракта.

Футбольное право как инструмент защиты, а не конфликта
Грамотное юридическое сопровождение позволяет не только разрешать споры, но и предотвращать их еще на этапе переговоров.

Адвокатское бюро «Акула права» специализируется на сопровождении футбольной деятельности в Украине, работая с:

контрактами футболистов,

трансферными соглашениями,

агентскими договорами,

дисциплинарными производствами,

спорами в органах УАФ и международных инстанциях.

В современном футболе юридическая грамотность – это не дополнительный бонус, а необходимое условие стабильности и финансовой безопасности клуба.

Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
