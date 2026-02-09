Один із найкращих футболістів покоління може несподівано завершити кар'єру

Один из лучших футболистов поколения Неймар может завершить карьеру уже в этом году, если не получит вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира.

По информации источника, выступление на мундиале и возможность выиграть трофей остаются единственной мотивацией бразильца в футболе. Именно с этой целью Неймар проходит восстановление после травм, работает на тренировках и идет на серьезные жертвы.

Сообщается, что все его усилия сосредоточены исключительно на одной цели – попасть в заявку на чемпионат мира. Другие варианты развития карьеры футболист пока даже не рассматривает.

Сейчас Неймар является игроком «Сантоса». В прошлом сезоне Неймар провел 30 матчей и забил 11 голов.