Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Умер экс-капитан и тренер Зирки, отец рефери ФИФА
Чемпионат Украины
07 января 2026, 16:20 | Обновлено 07 января 2026, 16:37
617
0

Юрию Горожанкину было 87 лет

Фото Юрия Ильючека. Юрий Горожанкин

На Крещение, 6 января 2026 года в Израиле отошел в лучшие миры бывший футболист и тренер кропивницкой «Зирки» Юрий Горожанкин. Мужчине было 87 лет.

Юрий Горожанкин родился 22 января 1938 года в Кропивницком. Он – воспитанник местного футбола (первый тренер – Яков Глузгал). Игровую карьеру Юрий начинал в местных командах «Будивельник» и «Урожай», а в 1956-м стал игроком кропивницкого «Торпедо». Всего Горожанкин в составе команды, которая в 1958 году сменила название на «Зирка» в течение 12 сезонов провел более 400 матчей во всех турнирах, был капитаном команды. Выступления Юрий завершил в 1968 году.

После окончания карьеры игрока Горожанкин-старший стал тренером. В 1970-х он работал в «Зирке» на должностях тренера и начальника команды, однако из-за конфликтов с руководством несколько раз увольнялся. На время его работы в кропивницком клубе пришлись победы «Зирки» в кубке УССР 1973 и 1975 годов.

В 1984-м Юрий Горожанкин стал главным тренером «Зирки» и занимал этот пост до июля 1986-го. В начале 1991-го Юрий Иванович снова стал начальником «Зирки», а в мае того же года, после отставки Николая Латыша, занял должность старшего тренера, проработав на ней до конца сезона.

Позже Горожанкин работал тренером в кропивницкой СДЮШОР и директором стадиона «Зирка». Под руководством Юрия Ивановича делали первые шаги в профессиональном футболе Олег Диброва, Сергей Степашко, Станислав Казаков, Сергей Лактионов, Николай Шевченко, Константин Сосенко, Александр Михайленко, Игорь Макогон, Андрей Канчельскис и другие известные футболисты. В 2003-м, имея еврейское происхождение, Юрий Иванович иммигрировал в Израиль, где продолжил работать тренером в детско-юношеском футболе.

Сын Юрия Горожанкина Игорь также стал футболистом, а по завершении игровой карьеры – футбольным арбитром. Он судил матчи высшей лиги чемпионата Украины, имел категорию арбитра ФИФА.

Зирка Кропивницкий футбол смерть
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
