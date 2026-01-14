ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
Никита Федотов присоединился к команде
Украинский голкипер Никита Федотов перебрался из «Буковины» в «Эпицентр». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Каменца-Подольского.
Срок соглашения между 25-летним футболистом и «Эпицентром» остается неизвестным.
«Футбольный клуб «Эпицентр» приветствует Никиту Федотова в своей дружной семье! Желаем прогрессировать каждый день, больше сухих серий и достигать максимальных целей вместе с нами!», – сообщение пресс-службы клуба.
В текущем сезоне Никита Федотов провел семь матчей на клубном уровне, из которых два стали сухими, пропустил восемь мячей.
Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» нацелился на Кирилла Ковальца.
