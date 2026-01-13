Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк на первом турнире сезона 2026 года WTA 500 в Брисбене добралась до финала, где проиграла Арине Соболенко.

За свои выступления на австралийском пятисотнике Марта заработала $134 600 долларов и 325 очков. Соболенко за выигранный трофей получила чек в $214 530.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Помимо Костюк, в одиночном разряде Украину также представили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Ястремская завершила выступления в третьем раунде, Калинина – в первом раунде квалификации. Призовые Даяны составили $19 909, а Ангелины – $5 115.

В парном турнире из украинок выступили сестры Киченок Людмила и Надежда. Они добрались до полуфинала и заработали на двоих $30 010 ($15 005 каждая).