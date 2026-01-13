Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
WTA
13 января 2026, 04:27 |
556
0

Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене

Марта провела отличную неделю на австралийском пятисотнике

13 января 2026, 04:27 |
556
0
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк на первом турнире сезона 2026 года WTA 500 в Брисбене добралась до финала, где проиграла Арине Соболенко.

За свои выступления на австралийском пятисотнике Марта заработала $134 600 долларов и 325 очков. Соболенко за выигранный трофей получила чек в $214 530.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Помимо Костюк, в одиночном разряде Украину также представили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Ястремская завершила выступления в третьем раунде, Калинина – в первом раунде квалификации. Призовые Даяны составили $19 909, а Ангелины – $5 115.

В парном турнире из украинок выступили сестры Киченок Людмила и Надежда. Они добрались до полуфинала и заработали на двоих $30 010 ($15 005 каждая).

По теме:
Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 500 в Аделаиде
Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Марта Костюк Арина Соболенко WTA Брисбен призовые Даяна Ястремская Ангелина Калинина Людмила Киченок Надежда Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12 января 2026, 06:55 0
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 12 января 2026, 21:53 3
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала

Тренер подал в отставку после поражения в Классико

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Теннис | 12.01.2026, 23:20
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Футбол | 12.01.2026, 07:45
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
11.01.2026, 06:32 7
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем