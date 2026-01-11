Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки мира
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) потерпела поражение в финале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В решающем поединке украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 500 Брисбен. Хард. Финал
Арина Соболенко [1] – Марта Костюк (Украина) [16] – 6:4, 6:3
Марта провела пятое очное противостояние против Соболенко и в пятый раз уступила «нейтралке».
Костюк впервые с апреля 2024 года сыграла в финале на уровне Тура. Всего для Марты это был четвертый решающий поединок в карьере, в котором она боролась за второй трофей.
Соболенко третий сезон подряд сыграла в финале Брисбена и защитила прошлогодний трофей.
Костюк в Брисбене прошла трех представительниц топ-10 рейтинга WTA: Аманду Анисимову (WTA 3), Мирру Андрееву (WTA 9) и Джессику Пегулу (WTA 6). Также на счету Марты победа над Юлией Путинцевой.
Результаты Костюк на турнире WTA 500 в Брисбене:
- 1/16 финала: Марта Костюк [16] – Юлия Путинцева – 6:7 (5:7), 6:1, 6:0
- 1/8 финала: Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2] – 6:4, 6:3
- 1/4 финала: Марта Костюк [16] – 🏳️ Мирра Андреева [6] – 7:6 (9:7), 6:3
- 1/2 финала: Марта Костюк [16] – Джессика Пегула [4] – 6:0, 6:3
- Финал: Марта Костюк [16] – 🏳️ Арина Соболенко [1] – 4:6, 3:6
Видеообзор матча
Фото с матча
Инфографика
Мартуся, огромное спасибо за достойный турнир.
Всё сложится.
Дякую за турнір, Марта! Це був захоплюючий шлях.
Кажуть, що Марта знялася таки з Аделаїди, тому зараз головне завдання для неї, за цей тиждень відпочинку, намагатися ще покращити свою гру, а не забути як грати, як це сталося на РГ 2025, та Мадриді 2024.