Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
WTA
11 января 2026, 09:29 | Обновлено 11 января 2026, 10:05
6081
49

Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) потерпела поражение в финале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В решающем поединке украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 500 Брисбен. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк (Украина) [16] – 6:4, 6:3

Марта провела пятое очное противостояние против Соболенко и в пятый раз уступила «нейтралке».

Костюк впервые с апреля 2024 года сыграла в финале на уровне Тура. Всего для Марты это был четвертый решающий поединок в карьере, в котором она боролась за второй трофей.

Соболенко третий сезон подряд сыграла в финале Брисбена и защитила прошлогодний трофей.

Костюк в Брисбене прошла трех представительниц топ-10 рейтинга WTA: Аманду Анисимову (WTA 3), Мирру Андрееву (WTA 9) и Джессику Пегулу (WTA 6). Также на счету Марты победа над Юлией Путинцевой.

Результаты Костюк на турнире WTA 500 в Брисбене:

  • 1/16 финала: Марта Костюк [16] – Юлия Путинцева – 6:7 (5:7), 6:1, 6:0
  • 1/8 финала: Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2] – 6:4, 6:3
  • 1/4 финала: Марта Костюк [16] – 🏳️ Мирра Андреева [6] – 7:6 (9:7), 6:3
  • 1/2 финала: Марта Костюк [16] – Джессика Пегула [4] – 6:0, 6:3
  • Финал: Марта Костюк [16] – 🏳️ Арина Соболенко [1] – 4:6, 3:6

Видеообзор матча

Фото с матча

Инфографика

Марта Костюк Арина Соболенко WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 49
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Молодчинка, Марта. Не піддалася тиску політкоректності і трибун і жодним словом не згадала в післяматчевій промові сабаленку, натомість згадала ситуацію в Україні. Дякую, золотко. Ми теж тебе любимо. 
Ответить
+22
Показать Скрыть 3 ответа
Deef
Все одно велика подяка Марті за турнір. Друге місце Брісбена і так чудовий результат.
Ответить
+19
Leonidas B
Дякуємо за позицію Марта!
Ответить
+16
Vovan78
Нічого страшного не тратипилось. Марта відмінно розпочала цей рік і три поспіль перемоги над представницями топ-10 тому підтвердження. Ну а перемоги над конячою головою Сабалєнкою скоро прийдуть. Молодчинка Марта!
Ответить
+14
C.Пеклов
Боролася,як могла.Не вийшло в цей раз,всеж багато невимушених.Але віримо,що вийде!Марта на правильному шляху!За турнір велика подяка за класну гру!Вірю,що в цьому році Марта побореться не тільки за двадцятку.Хай щастить!
Ответить
+14
Попандопуло из Одессы
Ничего не поделаешь. Победа на классе. Но так будет не всегда.
Мартуся, огромное спасибо за достойный турнир.
Всё сложится.
Ответить
+13
Vlad Holl
Величезна подяка Марті за цей турнір - він подарував нам надію на великі перемоги. Все було красиво і на вищому рівні. Ще раз дякуємо ! У фіналі трошки занервувала і цього стало досить щоб програти. Аделаїду мабуть пропустить і це буде правильно , а от АО буде бомбезним. Удачі !
Ответить
+12
introvert
Не хочеться говорити банальне "перегоріла"... швидше, переналаштувалась. Не було тієї легкості, того драйву, з якими Марта грала проти попередніх суперниць, натомість було аж занадто багато бажання, і це вкотре зіграло з Мартою злий жарт. Через це проблеми з першою подачею, через це й невимушені помилки. Не змогла відпустити ситуацію і розслабитись, що могло дати додатковий імпульс. Ну і, безумовно, не вистачило сьогодні Марті варіативності і плану Б. Намагалася гнути свою лінію до кінця, намагалася перемогти сабаленку її ж зброєю - і це не спрацювало.
Дякую за турнір, Марта! Це був захоплюючий шлях.
Ответить
+12
mevast
Очікування на вперту боротьбу у фіналі не виправдались. Чергова поразка проти лома, від якого Марта не знайшла прийому. Разом з тим виступ на турнірі однозначно  дуже хороший. Яскраві перемоги - наслідок доброї підготовки та форми. Дякуємо Марто!
Ответить
+8
Leonidas B
Дякуємо Марті за яскраву гру на цьому турнірі. Нажаль на соболенку не вистачило, не має у Марти характеру як у Еліни, грати через не могу, попри як не склалося в ігрі. Але сподіваємося що перемоги у Марти будуть.
Ответить
+7
Андрій Заліщук
І дорікнути нема чого Марті, програму мінімум перевиконала, а бульба то з іншої галактики, була би Мушка, то шансів було би більше, всеодно браво за цей турнір!
Ответить
+6
pawa
Прикро, що поробиш! Але треба подякувати Марті! І в першу чергу - за помітне посилення її гри на самому початку цього  сезону!  Вже нема тремтіння перед гравчинями топ-рівня, ну а невдалу гра проти бульбо-гермофродита - десь перегоріла, ну і дуже  давила велика відповідальність за цей  фінал! Якщо так буде прогресувати і не зупиниться - великі перемоги не забаряться!
Ответить
+6
D.Lanskoy
Це очевидний прогрес, головне, щоби вона додала на Аустреліан Оупен. 
Ответить
+5
u6464u
Говорить одне , на ділі зовсім друге , одним словом , перегоріла , як би грала не від завищених амбіцій думаю гра була б іншою, але в загальному , крок вперед зроблений доволі суттєвий, далі психологія, приклад сьогоднішня гра 
Ответить
+4
Александр Филоимонов
Марта турнир может занести себе в актив, но на финал ее не хватило. Много ошибок в простых ситуациях, недостаточно хорошая подача, против Собаленко так играть нельзя. И в первом и во втором сете Марта начинала играть только после 0:3, такую фору давать со старта нельзя. Но ничего на Австралиан опен Костюк возьмёт реванш за все поражения от Собаленко.
Ответить
+4
kollekciy
Дякую Марті за цей неймовірний тиждень. Я перед цим турніром вважав, що Марті треба було їхати в Окленд, щоб отримати більше ігрової практики, але Марта знову показала, що навіть на турнірі з одними Топами, вона може інколи довго протриматися.
Кажуть, що Марта знялася таки з Аделаїди, тому зараз головне завдання для неї, за цей тиждень відпочинку, намагатися ще покращити свою гру, а не забути як грати, як це сталося на РГ 2025, та Мадриді 2024.
Ответить
+3
Sashamar
Якщо уважно передивится наїзд бульботварюки на Марту, то там є слушна, хоч і очевидна думка: Марта може виграти, як позбудеться комплексів. На жаль, не позбулася, хоч всі умови цього разу були. Та подивись ти просто як на біооб'єкт (влучне визначення від Саші Олійніковой). Її ж б'ють люди, в яких ти виграєш.
Ответить
+3
andr62
Підстава від Марти. Та хто перемагає в Брісбені по традиції пролітає повз Шолом
Ответить
+3
kollekciy
Марта завдання мінімум в цій грі зробила - здобула 7 очок проти Соболенко, а це максимум програних очок білорускою тут, такий рахунок був і у Мухової. Соболенко зараз дуже стабільна, дуже мало помиляється. Звичайно Марта могла б меньше намагатися ризикувати, можливо це дало б змогу отримати, ще більше очок.
Ответить
+2
----
Ну с трансом реально тяжело играть, тем более после такой сетки.
Ответить
+2
