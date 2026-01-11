11 января украинская теннисистка Марта Костюк не сумела завоевать трофей турнира WTA 500, проиграв в финале первой ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения встречи украинка получила утешительный приз от организаторов соревнований. Несмотря на поражение, во время фотосессии Марта улыбалась и была довольна собой – Костюк провела потрясающую неделю!

В Брисбене Костюк успела пройти трех представительниц первой десятки мирового рейтинга: Аманду Анисимову, Мирру Андрееву и Джессику Пегулу.

Костюк в четвертый раз в карьере сыграла в финале на уровне Тура и боролась за второй титул. В 2023 году она стала чемпионкой турнира WTA 250 в Остине.

ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене