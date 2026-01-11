Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене
WTA
11 января 2026, 10:03 | Обновлено 11 января 2026, 10:50
1108
4

ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене

11 января Марта уступила Арине Соболенко в финале австралийского пятисотника

11 января 2026, 10:03 | Обновлено 11 января 2026, 10:50
1108
4 Comments
ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 января украинская теннисистка Марта Костюк не сумела завоевать трофей турнира WTA 500, проиграв в финале первой ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения встречи украинка получила утешительный приз от организаторов соревнований. Несмотря на поражение, во время фотосессии Марта улыбалась и была довольна собой – Костюк провела потрясающую неделю!

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В Брисбене Костюк успела пройти трех представительниц первой десятки мирового рейтинга: Аманду Анисимову, Мирру Андрееву и Джессику Пегулу.

Костюк в четвертый раз в карьере сыграла в финале на уровне Тура и боролась за второй титул. В 2023 году она стала чемпионкой турнира WTA 250 в Остине.

ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене

По теме:
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
Марта Костюк – Арина Соболенко. Финал WTA 500 в Брисбене. Видеообзор матча
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
фото Марта Костюк Арина Соболенко WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10 января 2026, 14:19 0
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Центральный поединок тура пройдет 11 января

Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 10 января 2026, 10:14 18
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли

Разбираемся, что происходит в легендарных «Карпатах»

Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Футбол | 11.01.2026, 03:55
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
Теннис | 11.01.2026, 05:40
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Leonidas B
Давай Мартуся набирай оберти! Головне щоб була стабільність, тоді буде результат, буде попадання в першу десятку, там посів вже буде інший, буде більше шансів виграти турніри, бери за приклад Еліну, яка в твої роки вже була в десятці і виграла не один тисячник.
Ответить
+2
ELьf
Увага! За мого сприяння бота Robert Skandinavskiy було заблоковано.
Дяка адміністрації
Ответить
0
Robert Skandinavskiy
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 9
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем