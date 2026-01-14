Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 января 2026, 15:15
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я не разочарован в вылете»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение от «Торино»

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я не разочарован в вылете»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Торино» (2:3) в матче 1/8 финала Кубка Италии:

«Мы хорошо сыграли до момента с пропущенным голом и хотим продолжать играть так. Поздравляю этих ребят. Жаль, что ночь была испорчена, это могла быть ночь нашего триумфа. Поздравляю «Торино». Есть определенное сожаление из-за пропущенных голов, но это случается. Их можно было избежать, но игра была тяжелой. Я никого не виню.

Наши игроки невероятные, мне их жаль. Я полностью доволен игрой. Мы играли с Бэйли на позиции форварда, и он проявил себя так, как раньше мы не видели. Это была хорошая игра после нескольких месяцев травм. Теперь время для Серии А. Мне жаль болельщиков, но трудно играть во всех турнирах. Мы должны это принять. Я не разочарован в вылете».

Джан Пьеро Гасперини Рома Кубок Италии по футболу Торино Рома - Торино
Дмитрий Вус Источник: Football-Italia
