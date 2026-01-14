Италия14 января 2026, 02:12 | Обновлено 14 января 2026, 02:22
22
0
Рома – Торино – 2:3. Волки без Довбика выбыли из Кубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
14 января 2026, 02:12 | Обновлено 14 января 2026, 02:22
22
0
Вечером 13 января прошел матч 1/8 финала Кубка Италии.
Рома дома на Стадио Олимпико уступила Торино (2:3) и выбыла из турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победный гол был забит гостями на 90-й минуте кубкового матча.
Украинский форвард Артем Довбик не был включен в заявку волков из-за травмы паха.
Кубок Италии. 1/8 финала, 13 января 2026
Рома – Торино – 2:3
Голы: Марио Эрмосо, 46, Антонио Арена, 81 – Че Адамс, 35, 52, Эмирхан Ильхан, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Эмирхан Ильхан (Торино).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Antonio Arena (Рома), асcист Уэсли Франса.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино), асcист Никола Влашич.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Рома), асcист Леон Бэйли.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино), асcист Никола Влашич.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 08:33 4
Анатолий уже летом покинет клуб
Бокс | 13 января 2026, 17:21 3
Однако интересен ли Усику Кабайел?
Футбол | 13.01.2026, 23:54
Бокс | 13.01.2026, 06:42
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Комментарии 0
Популярные новости
12.01.2026, 20:54 1
12.01.2026, 12:57 3
12.01.2026, 00:25 2
12.01.2026, 06:55
12.01.2026, 08:08 7
12.01.2026, 05:30 1
12.01.2026, 09:00 1
13.01.2026, 00:07 22