Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Торино – 2:3. Волки без Довбика выбыли из Кубка. Видео голов и обзор
Кубок Италии
Рома
13.01.2026 22:00 – FT 2 : 3
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 января 2026, 02:12 | Обновлено 14 января 2026, 02:22
22
0

Рома – Торино – 2:3. Волки без Довбика выбыли из Кубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

14 января 2026, 02:12 | Обновлено 14 января 2026, 02:22
22
0
Рома – Торино – 2:3. Волки без Довбика выбыли из Кубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 января прошел матч 1/8 финала Кубка Италии.

Рома дома на Стадио Олимпико уступила Торино (2:3) и выбыла из турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол был забит гостями на 90-й минуте кубкового матча.

Украинский форвард Артем Довбик не был включен в заявку волков из-за травмы паха.

Кубок Италии. 1/8 финала, 13 января 2026

Рома – Торино – 2:3

Голы: Марио Эрмосо, 46, Антонио Арена, 81 – Че Адамс, 35, 52, Эмирхан Ильхан, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эмирхан Ильхан (Торино).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Antonio Arena (Рома), асcист Уэсли Франса.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино), асcист Никола Влашич.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Рома), асcист Леон Бэйли.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино), асcист Никола Влашич.
По теме:
Байо – Марсель – 0:9. Хет-трик Гринвуда в Кубке. Видео голов и обзор
Депортиво – Атлетико – 0:1. Супергол Гризманна в Кубке. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Райан Шерки поставил точку для Ман Сити в полуфинале Кубка лиги
Рома Рим Кубок Италии по футболу Торино Артем Довбик видео голов и обзор Марио Эрмосо Че Адамс Рома - Торино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 13 января 2026, 08:33 4
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина

Анатолий уже летом покинет клуб

«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
Бокс | 13 января 2026, 17:21 3
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию

Однако интересен ли Усику Кабайел?

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13.01.2026, 23:54
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Бокс | 13.01.2026, 06:42
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30 1
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00 1
Бокс
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем