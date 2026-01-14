Рома – Торино – 2:3. Волки без Довбика выбыли из Кубка. Видео голов и обзор

Вечером 13 января прошел матч 1/8 финала Кубка Италии.

Рома дома на Стадио Олимпико уступила Торино (2:3) и выбыла из турнира.

Победный гол был забит гостями на 90-й минуте кубкового матча.

Украинский форвард Артем Довбик не был включен в заявку волков из-за травмы паха.

Кубок Италии. 1/8 финала, 13 января 2026

Рома – Торино – 2:3

Голы: Марио Эрмосо, 46, Антонио Арена, 81 – Че Адамс, 35, 52, Эмирхан Ильхан, 90

Видео голов и обзор матча