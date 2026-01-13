13 января на Стадио Олимпико пройдет матч 1/8 финала кубка Италии, в котором Рома встретится с Торино. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда имеет четкую мотивацию - она слишком долго не пробивалась в Лигу чемпионов. Не получилось в прошлом сезоне, у Раньери. Хотя легендарный ветеран, на время прервал пенсию ради того, чтобы вывести бывших подопечных из кризиса - и в итоге только в одно очко уступил Ювентусу четвертое место. Сейчас тренером стал Гасперини, и пока что результаты неплохи. С учетом 2:0 с Сассуоло, получилось закрепиться в квартете лидеров.

Остальные турниры при этом не в приоритете. Тем не менее, и в Лиге Европы получилось постепенно набрать обороты, и после двух поражений в первых трех турах там итальянцы выиграли трижды кряду, обеспечив плей-офф. Сейчас они, тоже скорее всего малой кровью, попытаются пройти и в кубке своего противника.

Торино

Клуб давно уже закрепился на уровне середняка итальянского футбола. Тут хотят добиться большего, но все никак не получается. Вот и в прошлом сезоне были самые посредственные результаты: десяток побед, 44 очка и только одиннадцатое место. Летом же ожидаемо сменился тренер, вот только выбор удивил: Барони не оправдал надежд в Лацио и проработал в столице только год.

На новом месте у Марко тоже какого-то прорыва не вышло. 0:2 с Аталантой в прошлом туре стали уже девятым поражением в этом чемпионате, так что команда там все так же в нижней части таблицы. Но тем больше мотивации проявить себя в рамках кубка. Там, к слову, уже получилось пройти двух соперников - еще летом справились с Моденой, а в сентябре победили Пизу. Причем каждый раз оформляли прагматичные 1:0 на своем поле, а теперь будет непростой выезд.

Статистика личных встреч

У столичного клуба было три победы кряду. Но в сентябре он проиграл, причем на этом же стадионе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев явным фаворитом. Второй раз кряду они клуб из Турина дома не уступят - ставим на победу Довбика и компании (коэффициент - 1,6 по линии БК betking).