Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик остался без кубка. Рома с голом 16-летнего проиграла Торино
Италия
13 января 2026, 23:59 |
320
1

Довбик остался без кубка. Рома с голом 16-летнего проиграла Торино

Матч завершился со счетом 3:2

13 января 2026, 23:59 |
320
1 Comments
Довбик остался без кубка. Рома с голом 16-летнего проиграла Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 января 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Торино».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3:2 в пользу домашней команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй гол «волков» забил 16-летний форвард Антонио Арена, который вышел на поле за минуту до своего забитого мяча. Это его первый матч за «Рому».

Украинский нападающий Артем Довбик пропустил игру из-за травмы.

Кубок Италии 2025/26. 1/8 финала, 13 января

Рома – Торино – 2:3

Голы: Эрмосо, 46, Арена, 81 – Адамс, 35, 52, Ильхан, 90

По теме:
Рома – Торино. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где Довбик? Стартовые составы на матч между Ромой и Торино в Кубке
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Рома Рим Кубок Италии по футболу Торино Артем Довбик Рома - Торино Марио Эрмосо Че Адамс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
Футбол | 13 января 2026, 21:35 19
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту

Дарья Бондарь опубликовала интересный бэкстейдж

Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Бокс | 13 января 2026, 19:04 6
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны

Дребит подал на гражданство Чехии

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13.01.2026, 23:54
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13.01.2026, 07:45
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 13.01.2026, 08:33
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Monreal Fan
Прикро, але римляни боролись до останнього. Просто у природі бики сильніші вовків.
Успіхів Ромі в наступних матчах
Ответить
+1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем