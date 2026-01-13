Довбик остался без кубка. Рома с голом 16-летнего проиграла Торино
Матч завершился со счетом 3:2
Во вторник, 13 января 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Торино».
Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3:2 в пользу домашней команды.
Второй гол «волков» забил 16-летний форвард Антонио Арена, который вышел на поле за минуту до своего забитого мяча. Это его первый матч за «Рому».
Украинский нападающий Артем Довбик пропустил игру из-за травмы.
Кубок Италии 2025/26. 1/8 финала, 13 января
Рома – Торино – 2:3
Голы: Эрмосо, 46, Арена, 81 – Адамс, 35, 52, Ильхан, 90
LA VINCIAMO NOI ❤️🔥🐂— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 13, 2026
Andiamo ai QUARTI DI FINALE di #CoppaItalia 🏆 pic.twitter.com/QG50dn5jX1
