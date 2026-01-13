Довбик остался без кубка. Рома с голом 16-летнего проиграла Торино

Во вторник, 13 января 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Торино».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3:2 в пользу домашней команды.

Второй гол «волков» забил 16-летний форвард Антонио Арена, который вышел на поле за минуту до своего забитого мяча. Это его первый матч за «Рому».

Украинский нападающий Артем Довбик пропустил игру из-за травмы.

Кубок Италии 2025/26. 1/8 финала, 13 января

Рома – Торино – 2:3

Голы: Эрмосо, 46, Арена, 81 – Адамс, 35, 52, Ильхан, 90