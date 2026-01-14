Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете», который состоится в среду, 14 января, сообщает AS.

Такое решение принял новый главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа. Отмечается, что команда сыграет по схеме 4-3-3. Атакующее трио «Реала» в этом матче будет следующим: Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Франко Мастантуоно.

Встреча с «Альбасете» станет первой для Арбелоа во главе «сливочных». На тренерском мостике мадридского клуба он заменит Хаби Алонсо, который покинул «Реал» по обоюдному согласию.