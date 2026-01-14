Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину
Кубок Испании
Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину

Украинский вратарь выйдет в стартовом составе в матче с Альбасете

Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете», который состоится в среду, 14 января, сообщает AS.

Такое решение принял новый главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа. Отмечается, что команда сыграет по схеме 4-3-3. Атакующее трио «Реала» в этом матче будет следующим: Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Франко Мастантуоно.

Встреча с «Альбасете» станет первой для Арбелоа во главе «сливочных». На тренерском мостике мадридского клуба он заменит Хаби Алонсо, который покинул «Реал» по обоюдному согласию.

Андрей Лунин Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Альбасете Альваро Арбелоа
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Burevestnik
Луніну не пощастило... )
