Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Альбасете – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании

Встреча состоится 14 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

14 января на Эстадио Карлос Бельмонте пройдет матч 1/8 финала кубка Испании, в котором Альбасете встретится с Реалом Мадрид.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Альбасете

Команда дважды в своей истории, в 90-е годы прошлого века, и в 2003-2005, без особенных успехов пыталась себя проявить в Ла Лиге. Снова так высоко забраться не получилось, более того, неоднократно, в том числе в 2021/2022, и вовсе приходилось играть в третьем дивизионе. Потом футболисты пытались стать завсегдатаем хотя бы Сегунды. В прошлом сезоне получилось добавить и подняться с тринадцатого на десятое место.

Сейчас клуб скатился до борьбы за выживание. На данный момент у него по шесть побед и ничьих при девяти поражениях. В том числе в прошлом туре закончили 0:0 матч на поле Реал Сосьедад Б. Вроде бы в таких условиях должно было бы быть не до кубка. Но нет, наоборот, после прохода Депортиво Сан-Фернандо и Леганеса, в декабре выбили и Сельту, правда, по пенальти после 2:2.

Реал Мадрид

Клуб в 2025-м году не взял ни одного трофея. И было понятно, что продолжение такого Флорентино Перес долго терпеть не будет. Раз уж он даже Анчелотти, которого так хвалил, убрал еще до клубного чемпионата мира, после того, как было проиграно Барселоне и гонку в Примере, и финал кубка. Впрочем, уже с Хаби Алонсо летом уступили ПСЖ на мировом чемпионате. А в новой Ла Лиге на данный момент сформировалось отставание от каталонцев.

Безусловно, было важно, и в футбольном, и даже просто в психологическом плане, начать 2026-й год с трофея - пусть и в Суперкубке. Там прошли Атлетико за счет гола и передачи Вальверде, закончив 2:1. В новом Эль Класико в финале с подопечными Флика дали яркий бой, но в итоге все же уступили 2:3. Теперь будут больше бороться за Копу дель Рей? В любом случае, уже при Арбелоа - с Хаби Алонсо расстались по обоюдному согласию.

Статистика личных встреч

Все пять последних очных поединков выигрывали мадридцы - но после 2005-го стороны не пересекались на официальном уровне.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости оступятся. Согласимся и поставим на гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,61 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Альбасете
14 января 2026 -
22:00
Реал Мадрид
Фора Реала (-1.5) 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
