14.01.2026 22:00 - : -
Испания14 января 2026, 14:12 |
132
0
Альбасете – Реал Мадрид. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/8 финала кубка состоится 14 января в 22:00 по киевскому времени.
14 января 2026, 14:12 |
132
0
В среду, 14 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Альбасете» и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет в городе Альбасете на стадионе «Эстадио Карлос Бельмонте».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Альбасете – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 23:54 1
Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания
Футбол | 13 января 2026, 17:43 5
Тарас Михавко продлил соглашение с киевлянами
Футбол | 14.01.2026, 08:17
Теннис | 14.01.2026, 09:58
Футбол | 14.01.2026, 14:48
Комментарии 0
Популярные новости
13.01.2026, 07:45 6
12.01.2026, 19:27 9
13.01.2026, 08:00
12.01.2026, 08:30 7
14.01.2026, 07:32 2
12.01.2026, 23:23
12.01.2026, 08:00 23
14.01.2026, 07:57 1