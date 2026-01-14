Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альбасете – Реал Мадрид. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Альбасете
14.01.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 января 2026, 14:12 |
132
0

Альбасете – Реал Мадрид. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала кубка состоится 14 января в 22:00 по киевскому времени.

14 января 2026, 14:12 |
132
0
Альбасете – Реал Мадрид. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Альбасете» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет в городе Альбасете на стадионе «Эстадио Карлос Бельмонте».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Альбасете – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину
Топ-5 команд Лиги чемпионов с наивысшими показателями контроля мяча
Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин смотреть онлайн Альбасете
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13 января 2026, 23:54 1
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков

Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13 января 2026, 17:43 5
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины

Тарас Михавко продлил соглашение с киевлянами

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14.01.2026, 08:17
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Теннис | 14.01.2026, 09:58
Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
Футбол | 14.01.2026, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 7
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 2
Бокс
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 23
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем