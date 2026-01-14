Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Кубок Испании
Альбасете
14.01.2026 22:00 – FT 3 : 2
Реал Мадрид
14 января 2026, 23:59 | Обновлено 15 января 2026, 00:09
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала

8 Comments
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14 января мадридский Реал вылетел из Кубка Испании 2025/26 от Альбасете.

Поединок прошел на стадионе Карлос Бельмонте и завершился со 3:2 в пользу команды Сегунды.

Ворота королевского клуба защищал украинский голкипер Андрей Лунин, который пропустил три гола.

Дважды Лунину забил Хефте Бетанкор. Еще один мяч Андрею оформил Хави Вильяр.

В составе сливочных отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

Кубок Испании 2025/26. 1/8 финал, 14 января

Альбасете – Реал Мадрид – 3:2

Голы: Вильяр, 42, Хефте, 82, 90+4 – Мастантуоно, 45+3, Гонсало Гарсия, 90+1

ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
ВИДЕО. Как Лунин пропустил от Альбасете в первом матче при Арбелоа в Реале
Гризманн забил 10-й гол за Атлетико прямым ударом со штрафного
saltim
Два гола Лунина. Особенно третий. Слабак!
Ответить
+3
fifa2020
Гг... тепер прийдеться луніну чекати 2027 року і новий кубок)
Ответить
+2
Donchanin
Какой же лошара Лунин. Теперь даже в Сарай не позовут. Первый не видел, но второй и третий точно на нем
Ответить
+1
Markus Bob
Я видел дебют Арбелоа, я видел дебют Арбелоа🤣
Ответить
0
Папа Никита
Дал тренер отдохнуть основе аж до 27го года
Ответить
-1
Cityzen83
Лунтік ппц)))
Ответить
-1
Папа Никита
БРАВО Альбасете!!! Просто БРАВО!!! Реал щас будет вместе с ПСЖ плакаться по телефону, друг друга успакаивать
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Полтавский пафос
Пафосно☝️
Ответить
-3
