Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

14 января мадридский Реал вылетел из Кубка Испании 2025/26 от Альбасете.

Поединок прошел на стадионе Карлос Бельмонте и завершился со 3:2 в пользу команды Сегунды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ворота королевского клуба защищал украинский голкипер Андрей Лунин, который пропустил три гола.

Дважды Лунину забил Хефте Бетанкор. Еще один мяч Андрею оформил Хави Вильяр.

В составе сливочных отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

Кубок Испании 2025/26. 1/8 финал, 14 января

Альбасете – Реал Мадрид – 3:2

Голы: Вильяр, 42, Хефте, 82, 90+4 – Мастантуоно, 45+3, Гонсало Гарсия, 90+1