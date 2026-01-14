Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала
14 января мадридский Реал вылетел из Кубка Испании 2025/26 от Альбасете.
Поединок прошел на стадионе Карлос Бельмонте и завершился со 3:2 в пользу команды Сегунды.
Ворота королевского клуба защищал украинский голкипер Андрей Лунин, который пропустил три гола.
Дважды Лунину забил Хефте Бетанкор. Еще один мяч Андрею оформил Хави Вильяр.
В составе сливочных отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.
Кубок Испании 2025/26. 1/8 финал, 14 января
Альбасете – Реал Мадрид – 3:2
Голы: Вильяр, 42, Хефте, 82, 90+4 – Мастантуоно, 45+3, Гонсало Гарсия, 90+1
