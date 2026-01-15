ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка
Гонсало Гарсия сделал счет 2:2 на 90+1-й минуте, но Хефте оформил дубль и выбил сливочных
14 января Реал Мадрид проиграл Альбасете в мачте 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 и покинул турнир.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Альбасете, который выступает в Сегунде (второй дивизион Испании).
После 90-й минуты команды обменялись забитыми голами. На 90+1-й отличился Гонсало Гарсия и сравнял счет для сливочных.
Но на 90+5-й Хефте Бетанкор оформил дубль в ворота украинского голкипера Андрея Лунин и вывел Альбасете в четвертьфинал Кубка Испании.
