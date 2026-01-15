14 января Реал Мадрид проиграл Альбасете в мачте 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 и покинул турнир.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Альбасете, который выступает в Сегунде (второй дивизион Испании).

После 90-й минуты команды обменялись забитыми голами. На 90+1-й отличился Гонсало Гарсия и сравнял счет для сливочных.

Но на 90+5-й Хефте Бетанкор оформил дубль в ворота украинского голкипера Андрея Лунин и вывел Альбасете в четвертьфинал Кубка Испании.

❗️ ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка