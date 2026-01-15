Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка
Кубок Испании
15 января 2026, 01:13 | Обновлено 15 января 2026, 01:34
178
1

ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка

Гонсало Гарсия сделал счет 2:2 на 90+1-й минуте, но Хефте оформил дубль и выбил сливочных

15 января 2026, 01:13 | Обновлено 15 января 2026, 01:34
178
1 Comments
ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января Реал Мадрид проиграл Альбасете в мачте 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 и покинул турнир.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Альбасете, который выступает в Сегунде (второй дивизион Испании).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После 90-й минуты команды обменялись забитыми голами. На 90+1-й отличился Гонсало Гарсия и сравнял счет для сливочных.

Но на 90+5-й Хефте Бетанкор оформил дубль в ворота украинского голкипера Андрея Лунин и вывел Альбасете в четвертьфинал Кубка Испании.

❗️ ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка

По теме:
Нигерия – Марокко – 0:0 (пен 2:4). Полуфинал Кубка Африки. Видеообзор матча
Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Гонсало Гарсия Андрей Лунин видео голов и обзор Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Альбасете
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 24
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Футбол | 14 января 2026, 04:45 3
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»

Арбелоа надееся поладить с Винисиусом

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14.01.2026, 07:05
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Мадридский Реал разочаровал тренера. Его выгнали из клуба
Футбол | 15.01.2026, 01:02
Мадридский Реал разочаровал тренера. Его выгнали из клуба
Мадридский Реал разочаровал тренера. Его выгнали из клуба
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14.01.2026, 16:49
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Луніну треба шукати собі, під свою силу і майстерність чемпіонат. Десь, скажімо, Австрія, чи Швейцарі, чи Данія, а то ц ще північніше.  В Іспанії - не тягне. Ну як так можна пропускати такі метелики?
Ответить
0
Популярные новости
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 7
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 10
Футбол
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 18
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем