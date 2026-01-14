Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил гол в матче 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 против Альбасете.

На 42-й минуте встречи ворота мадридского Реала поразил Хави Вильяр. Ассист на него отдал Хосе Ласо.

Для Реала эта первая игра с новым главным тренером – Альваро Арбелоа. Альбасете выступает во втором дивизионе страны – Сегунде.

Реал сумел отыграться еще до перерыва. Франко Мастантуоно быстро сравнял счет на 45+3-й.

Альбасете и Реал начали поединок 14 января в 22:00 по Киеву на стадионе Карлос Бельмонте. После первого тайма счет 1:1.

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил от Альбасете в первом матче при Арбелоа в Реале