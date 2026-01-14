Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Лунин пропустил от Альбасете в первом матче при Арбелоа в Реале
Кубок Испании
14 января 2026, 22:55 | Обновлено 14 января 2026, 23:02
На 42-й минуте ворота Андрея поразил Хави Вильяр, Франко Мастантуоно быстро сравнял счет

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил гол в матче 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 против Альбасете.

На 42-й минуте встречи ворота мадридского Реала поразил Хави Вильяр. Ассист на него отдал Хосе Ласо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Реала эта первая игра с новым главным тренером – Альваро Арбелоа. Альбасете выступает во втором дивизионе страны – Сегунде.

Реал сумел отыграться еще до перерыва. Франко Мастантуоно быстро сравнял счет на 45+3-й.

Альбасете и Реал начали поединок 14 января в 22:00 по Киеву на стадионе Карлос Бельмонте. После первого тайма счет 1:1.

По теме:
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси
Альваро Арбелоа Франко Мастантуоно видео голов и обзор Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Serhii P.
Захисник "Реалу" програв єдиноборство
