Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Кубок Испании
Альбасете
14.01.2026 22:00 – FT 3 : 2
Реал Мадрид
15 января 2026, 01:35 | Обновлено 15 января 2026, 01:38
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

14 января прошел матч 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Альбасете и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Карлос Бельмонте. Поединок завершился поражением сливочных со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе сливочных и отыграл всю встречу, пропустив три гола.

Реал вылетела с Кубка Испании – это был первый матч нового главного тренера команды Альваро Арбелоа.

Кубок Испании 2025/26. 1/8 финал, 14 января

Альбасете – Реал Мадрид – 3:2

Голы: Вильяр, 42, Хефте, 82, 90+4 – Мастантуоно, 45+3, Гонсало Гарсия, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хефте (Альбасете).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Хефте (Альбасете).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Франко Мастантуоно (Реал Мадрид).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Вильяр (Альбасете), асcист Хосе-Карлос Ласо.
Нигерия – Марокко – 0:0 (пен 2:4). Полуфинал Кубка Африки. Видеообзор матча
ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка
Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Montreal Fan
Перший млинець нанівець.
Ще в ЛЧ і ЛЛ Реал побореться!
ona_proigraet
дебют Костюка  Костюк перший свій матч програв аутсайдеру Полтаві 1-2, Арбелоа -   клубу сегунди. А так, обидва тренували молодіжні склади в своїх клубах
