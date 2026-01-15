14 января прошел матч 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Альбасете и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Карлос Бельмонте. Поединок завершился поражением сливочных со счетом 2:3.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе сливочных и отыграл всю встречу, пропустив три гола.

Реал вылетела с Кубка Испании – это был первый матч нового главного тренера команды Альваро Арбелоа.

Кубок Испании 2025/26. 1/8 финал, 14 января

Альбасете – Реал Мадрид – 3:2

Голы: Вильяр, 42, Хефте, 82, 90+4 – Мастантуоно, 45+3, Гонсало Гарсия, 90+1

Видеообзор матча