Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании 2025/26
14 января прошел матч 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Альбасете и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Карлос Бельмонте. Поединок завершился поражением сливочных со счетом 2:3.
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе сливочных и отыграл всю встречу, пропустив три гола.
Реал вылетела с Кубка Испании – это был первый матч нового главного тренера команды Альваро Арбелоа.
Кубок Испании 2025/26. 1/8 финал, 14 января
Альбасете – Реал Мадрид – 3:2
Голы: Вильяр, 42, Хефте, 82, 90+4 – Мастантуоно, 45+3, Гонсало Гарсия, 90+1
Видеообзор матча
События матча
