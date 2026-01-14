Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сенегал – Египет. Прогноз, анонс на матч 1/2 финала Кубка африканских наций
14 января 2026, 14:07 | Обновлено 14 января 2026, 14:08
Сенегал – Египет. Прогноз, анонс на матч 1/2 финала Кубка африканских наций

Поединок состоится 14 января и начнется в 19:00 по Киеву

Сенегал – Египет. Прогноз, анонс на матч 1/2 финала Кубка африканских наций
Коллаж Sport.ua

14 января на Стад Ибн Батута пройдет матч полуфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Сенегала и Египта. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сенегал

Команда подходила к турниру в достаточно привычном статусе одного из фаворитов. Она была третьим призером летнего Чемпионата Африканских Наций (причем там в полуфинале проиграли только по пенальти будущему победителю, Марокко), и уверенно прошла квалификацию на чемпионат мира: семь побед и 24 очка в десяти матчах. Ну и на КАН на групповом этапе, с Ботсваной, ДР Конго и Бенином, набрали семь очков.

Сложнее было в плей-офф, где уже не было права на ошибку. Сначала пропустили быстрый гол с Суданом, но переломили ход встречи дублем Гуйе еще к перерыву, и закончили там со счетом 3:1. С Мали, наоборот, сами забили усилиями Ндиайя в середине первого тайма. И прагматично сохранили минимальный счет, обеспечив себе выход в полуфинал.

Египет

Сборная приезжала на турнир немного в ином настроении. Да, она быстро и уверенно обеспечила себе возвращение на мундиаль. В итоге в своей группе получилось выдать даже более убедительный итоговый результат: восемь побед и две ничьих. Но в декабре провели еще и Арабский кубок, и вот там мало что получилось: пара ничьих и поражения, что означало невыход там в плей-офф.

Впрочем, как раз после этого приехали главные звезды во главе с Салахом. Именно голы Мо принесли победы в стартовых турах, с Зимбабве и ЮАР (а потом, экономя силы, ограничились нулевой ничьей со скромной Анголой). Но в первом же раунде плей-офф все могло закончится - Бенин основное время свел вничью. Впрочем, в экстра-тайме фаворит забил дважды, и итоговые 3-1 снова оформил Салах. А потом гол и передача вингера позволили дожать Кот д'Ивуар, там закончили 3:2.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в марте 2022-го года, в плей-офф за выход на чемпионат мира. Тогда они обменялись сухими победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Сенегал. Но, с учетом истории противостояний и важности победы, ждем тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,90).

Букмекерские конторы считают фаворитом Сенегал. Но, с учетом истории противостояний и важности победы, ждем тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,90).

Прогноз Sport.ua
Сенегал
14 января 2026 -
19:00
Египет
