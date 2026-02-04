Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. САМБОРСКИЙ: «Провели очень полезные спарринги с сильными соперниками»
04 февраля 2026, 14:17 |
САМБОРСКИЙ: «Провели очень полезные спарринги с сильными соперниками»

Тренер сборной Украины U-16 оценил сбор в Турции

УАФ. Владимир Самборский

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Владимир Самборский подвел итоги сборов и победного турнира в Турции.

– Владимир, каким будет ваш итог сбора в Турции?

– Нам многое удалось сделать. Во‑первых, мы смогли оценить уровень игроков, которые были в нашем распоряжении, по сравнению с теми исполнителями, которые вызывались ранее. А во‑вторых, мы провели очень полезные спарринги с сильными соперниками. Поэтому мы довольны этим сбором. Также приятно, что все футболисты старались проявить себя, дисциплина была на высшем уровне. Возможно, у кого-то не все получалось, но такое бывает, нужно продолжать упорно работать и ждать вызова в сборную.

– Вообще, были ли игроки сборной Украины, которые в ходе соревнований вас приятно удивили?

– Конечно, такие ребята были, но пока я не буду называть фамилии. Когда будет следующий сбор, вы сами поймете, кого я имел в виду.

– Героем второго матча с турками стал вратарь Артур Скакун, который отразил пенальти в последние секунды игры?

– Артур качественно выполнил свою работу. Он молодец хотя бы потому, что, несмотря на первый вызов в сборную, чувствовал себя уверенно. Могу за него только порадоваться в плане мотивации и психологической стойкости, это ему очень поможет в будущем.

– Вы хотели сыграть еще и 31 января…

– В этом турнире должно было участвовать четыре команды, но по разным причинам играли только три сборные. Мы приложили много усилий, чтобы найти для себя спарринг-партнера, но не получилось. Кроме того, в нашей команде несколько игроков и тренеров заболели…

– Какие дальнейшие планы этой сборной?

– Предварительно в даты УЕФА, с 23 по 31 марта, мы снова планируем принять участие в международном турнире, который также пройдет в Турции. Помимо хозяев, свое участие в соревнованиях уже подтвердила сборная Норвегии.

Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-16
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
