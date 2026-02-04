Легионер Шахтера: «Мы всегда знали, что он нас спасет. Я не был удивлен»
Педриньо оценил гол украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина
Бразильский легионер Шахтера Педриньо оценил гол украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина, поразившего ворота Реала в матче Лиги чемпионов.
– Бывший вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин показал себя с лучшей стороны в «Бенфике». Вы были удивлены его уровнем?
– Нет, я не был удивлен, потому что знаю, насколько он хорош. Он всегда был настоящим чудотворцем в воротах.
Даже будучи совсем молодым в Шахтере, он уже был вратарем, способным показывать отличную игру в важных матчах. Мы всегда знали, что он будет там, чтобы спасти нас, – сказал Педриньо.
Ранее Педриньо признался, готов играть за национальную сборную Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер не заинтересован в возвращении Теренса Кроуфорда
Украинец посетил шоу в Нью-Йорке