Легионер Шахтера: «Мы всегда знали, что он нас спасет. Я не был удивлен»

Бразильский легионер Шахтера Педриньо оценил гол украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина, поразившего ворота Реала в матче Лиги чемпионов.

– Бывший вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин показал себя с лучшей стороны в «Бенфике». Вы были удивлены его уровнем?

– Нет, я не был удивлен, потому что знаю, насколько он хорош. Он всегда был настоящим чудотворцем в воротах.

Даже будучи совсем молодым в Шахтере, он уже был вратарем, способным показывать отличную игру в важных матчах. Мы всегда знали, что он будет там, чтобы спасти нас, – сказал Педриньо.

