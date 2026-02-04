Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Шахтера: «Мы всегда знали, что он нас спасет. Я не был удивлен»
Украина. Премьер лига
Педриньо оценил гол украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина

Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский легионер Шахтера Педриньо оценил гол украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина, поразившего ворота Реала в матче Лиги чемпионов.

– Бывший вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин показал себя с лучшей стороны в «Бенфике». Вы были удивлены его уровнем?

– Нет, я не был удивлен, потому что знаю, насколько он хорош. Он всегда был настоящим чудотворцем в воротах.

Даже будучи совсем молодым в Шахтере, он уже был вратарем, способным показывать отличную игру в важных матчах. Мы всегда знали, что он будет там, чтобы спасти нас, – сказал Педриньо.

Ранее Педриньо признался, готов играть за национальную сборную Украины.

Анатолий Трубин Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Flashscore
REALIST
від якби ти ставку на це зробив і показав чеквиграний.... а так, - всі ми знали це....
